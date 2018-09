Jubiläums-Flohmarkt in der Obkirchergasse

17.09.2018, 00:15 Uhr

Im Frühling und im Herbst verwandelt sich die Einkaufsstraße im 19. Wiener Bezirk in eine attraktive Marktzone. Neben den vielen privaten Ausstellern, die mit allem feilschten, was Keller und Dachkammern zu bieten hat, öffneten auch die Kaufleute der Einkaufsstraße Obkirchergasse mit ihrer Ware und Dienstleistungen die Pforten.Für die Kleinen gabs neben Karussell einen eigenen Kinderflohmarkt, Clown Poppo und noch etwas ganz Besonderes: Sie konnten sich in der Weinberggasse bei der Polizei Wien für die Kinderpolizei bewerben und auf einem echten Polizeimotorrad probesitzen!Der Flohmarkt in der Obkirchergasse in Wien Döbling zählt sicher zu den interessantesten seiner Art in Wien und auch zu den größten.