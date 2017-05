Nach Baumfällung: Vier Babyspechte unverletzt geborgen

08.05.2017, 10:36 Uhr

Die Fällung eines Baumes in Hietzing bedeutete für vier kleine Spechte den Verlust des Zuhauses und der elterlichen Fürsorge. Sie werden nun von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten aufgepäppelt.

HIETZING. Glück im Unglück hatten vier Babyspechte, die ihre Bruthöhle in einem alten Baum in Hietzing hatten. Der Baum wurde gefällt, die Spechte aber gefunden und überlebten unverletzt. Von den Eltern fehlte jedoch leider jede Spur.Die Babyspechte wurden von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten übernommen und werden in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) im niederösterreichischen Haringsee aufgepäppelt. Die Jungtiere sind etwa zwei Wochen alt. „So traurig es auch ist, dass sie nun Eltern und Zuhause verloren haben: Zumindest wurden sie unversehrt geborgen und erhalten nun liebevolle Pflege", sagt Tierschützerin Brigitte Kopetzky. Es ist geplant, dass die Tiere nach dem Flüggewerden wieder ausgewildert werden.

Ein Zuhause für Eulen, Greifvögel, Igel und Fledermäuse

Da alte Bäume wertvolle Lebensräume für viele Tierarten sein können, rät Vier Pfoten dazu, solche Pflanzen so lange wie möglich stehen zu lassen. Sollte ein Fällen aber unbedingt nötig sein, so sagt Kopetzky: „Vor allem im Frühling und Frühsommer sollte man vor dem Fällen eines Baumes unbedingt genau schauen, ob sich eine Spechthöhle, ein Vogelnest oder das Nest eine anderen Tierart wie Eichhörnchen, Siebenschläfer oder Fledermaus darin befindet. Das gilt auch für Hecken und Büsche."In der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee wurden vergangenes Jahr 1.431 Tiere versorgt. Junge Eulen und Greifvögel werden, wenn möglich, durch Ammeneltern der gleichen Art großgezogen und zu 90 Prozent wieder freigelassen. Auch Sumpfschildkröten, Igel, Fledermäuse und andere Kleinsäuger wurden fachmännisch versorgt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen. Mehr Infos hier