Polizei bittet um Mithilfe bei möglicher Bombendrohung: Zwei Fahrgäste aus der U1 gesucht

Am Montag, den 17. Juli unterhielten sich zwei Männer auf arabisch in der U1 über eine Bombe. Nun bittet die Polizei um Hinweise zur Identität der Fahrgäste.

WIEN. Ein dummer Scherz oder eine tödliche Gefahr? Am Montag, den 17. Juli, wurde in der U-Bahnlinie U1 ein Gespräch von zwei Männern, die sich auf arabisch unterhielten, von anderen Fahrgästen belauscht. Als der Satz "Die Bombe habe ich auf fünf Minuten gestellt" fiel, was durch die Mitführung eines Koffers den Zeugen als ernst gemeint erschien, verließen diese die U-Bahn und verständigten umgehend über die Stationsaufsicht die Polizei. Als die U-Bahngarnitur in der Station Reumannplatz durchsucht wurde, fehlte von den beiden Männern jede Spur. Nun veröffentlicht die Polizei zwei Fotos der Verdächtigen, die aus der Überwachungskamera sicher gestellt wurde.

Wer kennt diese beiden Männer?

Der erste Verdächtige ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, trägt einen schwarzen Vollbart und ist vermutlich arabischer Herkunft. Gekleidet war der Mann am 17. Juli mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose und einer Baseball-Kappe mit einem auffälligem X-Emblem. Der Mann hatte einen roten Aktenkoffer bei sich.Der zweite gesuchte Mann sprach ebenfalls arabisch, ist zwischen 50 und 55 Jahre alt und hat braune Haare. Gekleidet war er mit einem blaugrauem T-Shirt und einer grauer Bermuda-Short. Er trug eine schwarze Umhängetasche.Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost unter der Telefonnummer 01-31310-62800.