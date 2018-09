Reindorfgassenfest 2018 - Ein Grätzl feiert

09.09.2018, 22:21 Uhr

15 Inseln boten Kunst, Kulinarik, Kinderprogramm und vor allem: MUSIK! Auf drei Bühnen waren über 20 Bands und Künstlerinnen zu erleben. Die ganze Gegend stellte sich mit Ständen und Specials in ihren Geschäften vor. Streetmarket, Pop Up, Workshops und mit Radwerkstatt war alles dabei, was rund um die Reindorfgasse zu finden ist. Das ganze Grätzl auf den Beinen und feierte den Sommer! (reindorfgassenfest)