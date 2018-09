Signallichtanlage auf Kennedybrücke: Busse warten abends auf Fahrgäste

18.09.2018, 13:38 Uhr

Ein neues Signallicht zeigt Busfahrern auf der Kennedybrücke, wann sie noch auf Fahrgäste warten sollen.

HIETZING. Besonders spätabends, wenn die Intervalle der Busse länger werden, kann es passieren, dass man ein paar Sekunden zu spät kommt und nur noch die Rückseite des Busses, den man erreichen wollte, sieht. Aus der U-Bahn raus, die Stiegen oder die Rolltreppe hinauf und hinein in den Bus: Das ist jetzt bei der Station Hietzing/Kennedybrücke leichter. Denn ab sofort ist hier eine Lichtsignalanlage aktiv, die den Busfahrern anzeigt, dass gerade eine U-Bahn einfährt. Dann warten die Busfahrer, damit die Fahrgäste umsteigen können. "Wenn Sie abends mit der U4 auf der Kennedybrücke ankommen, ist von nun an Schluss mit dem leidgeprüften Blick auf die Rücklichter des soeben abgefahrenen Autobusses", berichtet Bezirksvorsteherin Kobald.

Signallicht: Täglich ab 20 Uhr aktiv

Signal kommt von Lichtschranke bei U-Bahn

Das Signal ist täglich von 20 Uhr bis Betriebsschluss aktiv und gilt auch für die Nachtbusse. "Eine Garantie, dass tatsächlich jeder Fahrgast den Bus erreichen wird, kann nicht gegeben werden, da die Lenker nicht wissen können, ob noch der eine oder andere langsam gehende Fahrgast kommen wird", so Michael Mertl aus der Bezirksvorstehung. Doch bevor sie abfahren, werden sich die Lenker über das Signal davon vergewissern, ob sie noch warten sollen. Das Signal gilt für alle Busse auf der Kennedybrücke und auch für den 51A Richtung Ottakringer Bad, der im 14. Bezirk hält und vor der McDonald’s-Filiale abfährt."Sogenannte Anschlusssignale gibt es mehrere im Öffi-Netz. Sie werden an Umsteigeknotenpunkten eingesetzt, um Fahrgästen den Anschluss zur nächsten Linie zu sichern", erklärt Kathrin Liener von den Wiener Linien das System. "Die U-Bahnen durchfahren in beiden Richtungen eine Lichtschranke, die mittels Verkabelung mit dem Anschlusssignal verbunden ist." Anschlusssignale gibt es bisher auch zum Beispiel in der Station Längenfeldgasse zwischen der U4 und der U6 oder auch am Westbahnhof für die Linien 52 und 60.