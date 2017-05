Soirée in Hietzing mit der Pianistin Eugenie Russo im Großen Festsaal (Amtshaus Hietzing)

Die amerikanische Pianistinpräsentiert berühmte österreichische und amerikanische Meisterwerke von Johannes Brahms, Aaron Copland, Leonard Bernstein, George Gershwin, Arnold Schönberg und Alexander Zemlinsky.Das Jahr 2017 ist ein Gedenkjahr für(1871-1942) und(1898-1937) die vor 75 bzw. 80 Jahren verstorben sind.

Eugenie Russo wurde in New York geboren und studierte in Oberlin (Ohio), danach an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien und bei Elizabeth Leonskaja am Mozarteum in Salzburg. Seit 1976 lebt und arbeitet sie u.a. als Professorin an der Vienna International Pianists Academy in Wien und an der J. M. Hauer Musikschule in Wiener Neustadt.Werke:(1833-1897)Rhapsodie h-moll op. 79 Nr. 1 (1879)(1874-1951)Drei Klavierstücke op. 11 (1909/10)(1871-1942)Fantasien über Gedichte von Richard Dehmel op. 9 (1898) (Originalfassung für Klavier)(1900-1990)Four piano blues (1949)(1900-1990)/Leonard Bernstein (1918-1990)El Salon Mexico (1932-1936)(1898-1937)Rhapsody in Blue (1924)Eintritt frei (Spenden erbeten)Reservierungen unter Tel. 0699/1152-0776 oder office@bocksmusicshop.at