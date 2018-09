Wien-Hietzing: Polizei stellt Heroin sicher

17.09.2018, 13:52 Uhr

Ein 22-jährige Mann wurde von den Beamten festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Er soll mit Drogen gehandelt haben.

HIETZING. Am Sonntag, 16. September, konnten Ermittler der Polizei einen 22- jährigen Mann am Hietzinger Kai im 13. Bezirk nach dem Verdacht des Suchtmittelhandels festnehmen. Der Mann stand seit längerem unter Beobachtung von Beamten des Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität.Die Kriminalbeamten konnten dem 22-Jährigen ab dem 10. September 2018 die Weitergabe von Heroin an mindestens 17 Abnehmer nachweisen. Bei der Festnahme des Mannes am Sonntagmorgen wurden 67,3 Gramm Heroin und 490 Euro Bargeld gefunden.Der Tatverdächtige zeigte sich in der Vernehmung geständig. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.