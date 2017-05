Wiener Festwochen 2017: Eröffnungsgala mit Conchita und Co.

13.05.2017, 12:53 Uhr

Gemeinsam begaben sich die Künstler/innen mit facettenreichen Duetten und außergewöhnlichen Arrangements auf eine Entdeckungsreise durch die musikalische Vielfalt, die die Stadt über Jahrhunderte hinweg so einzigartig macht. Festwochenintendant Zierhofer-Kin: „Die Wiener Festwochen können nicht alles abbilden, was diese Stadt zu bieten hat, aber wir wollen zeigen, dass Wien anders ist, weltoffen und vielseitig, eine Stadt, in der man leben kann und mag. Conchita und all die anderen ausgewählten Künstler/innen repräsentieren diese Vielseitigkeit – vom Wiener Lied bis zur Musik von hier lebenden Musikern, die aus Afrika kommen. Ich finde es sehr gut, dass der Eröffnungsevent solchen Popcharakter hat, den es braucht, um die Botschaft möglichst vielen Menschen zugänglich und verständlich zu machen.“

So hatte das Publikum die Gelegenheit, mit Eva Klampfer alias Lylit in die Welt des Souls einzutauchen, sich von Yasmo, der Meisterin of Spoken Word Poetry, und ihrer Klangkantine in die Kunst der Sprache einführen zu lassen, eingebettet in der Synthese von Gypsy Soul und Swing gemeinsam mit Harri Stojka musikalische Grenzen zu überschreiten, sich mit dem Ausnahme-Quartett Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka und Hannes Wirth an die wienerischen Wurzeln zu erinnern, Zulu-Klänge mit klassischer Musik von MoZuluArt zu genießen und gemeinsam mit Russkaja DIE Russenparty des Jahres zu feiern.