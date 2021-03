BEZIRK. „Die meisten älteren Menschen sind sehr dankbar, dass wir uns um ihre Gesundheit kümmern.“ , erzählt Manuela Veith, Leiterin der Caritas Pulkautal im Gespräch mit den Bezirksblättern. Für viele ältere Menschen sind die mobilen Betreuer in der Corona Zeit oft die einzigen Bezugspersonen, da sie ihre Angehörigen oft schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. In so einer Phase baut man noch mehr Vertrauen und Bezug auf. Das Wort „Bezugspflege“ gewinnt zu dem noch mehr an Bedeutung.

Gesundheit in allen Belangen

Zu einem erfolgreichen, gesunden Leben sind soziale Kontakte für eine psychische und physische Gesundheit extrem wichtig. „Der Mensch braucht den Menschen um glücklich und zufrieden zu sein.“ ist sich Manuela Veith sicher. Für sie und ihr Team stehen die Klienten mit ihren Vorlieben und Gewohnheiten immer im Vordergrund.

Schutzausrüstung um gesund zu bleiben



Auch die Schutzausrüstung für die Angestellten und deren Gesundheit ist ein wichtiger Punkt. Momentan ist genug Schutzkleidung vorhanden, das war am Anfang der Pandemie leider anders. „Es hat sehr lange gedauert, bis die mobilen Organisationen, wie auch die Caritas mit Schutzkleidung von offizieller Seite ausgestattet wurden.“, berichtet Veith.

Erschwernis durch Masken

Das Tragen der Mundnasenschutzmaske ist für die Mitarbeiter zum Alltag geworden, jedoch erschwert es enorm die Arbeit. Für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ist es extrem schwierig, die Mimik ihres gegenüber nicht zu sehen. Gerade für sie ist die Gesichtsmimik zur Verständigung von großer Bedeutung, sie lesen/leiten vieles von den Lippen und aus dem Gesicht ab.

Abschließend appelliert Manuela Veith noch, dass der Pflegeberuf besser und attraktiver beworben gehört, damit er mehr an Ansehen gewinnt. Denn die Pflegebedürftigkeit kann jeden von uns schon morgen ereilen, somit geht sie uns alle an.