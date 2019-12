Der Kellergassenverein lud zum dritten Mal zum Eintauchen in die geheimnisvolle Unterwelt der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn und rief dazu einen „Schlankltag“ aus – nach einem alten Brauch, wonach früher in den Tagen zwischen Weihnachten und Dreikönig die landwirtschaftliche Arbeit weitgehend ruhte und die Weinbauern in den Kellern zusammentrafen.

HOLLABRUNN. Etwa 250 Besucher machten sich auf den Weg zu den offenen Kellern, tauchten dabei tief in die Hollabrunner Unterwelt ein und erkundeten die enorme Vielfalt der Kellerröhren in diesem Bereich. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die vielen anregenden Kellergespräche“, zieht Kellergassenobmann Manfred Breindl zufrieden Bilanz und freut sich besonders über die vielen Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung, die an diesem Tag Hollabrunn aus einer gänzlich anderen Perspektive kennen gelernt haben.

Folgende Kellerbesitzer haben ihre Kellerröhren zugänglich gemacht: Ilse Grabl (Lösskeller des Kellerkatzenweges), Friedrich und Margot Hainzl, Robert und Eva Köllner, Josef Nusser, Johannes Potschka, Karl Rohringer, Familie Schnötzinger, Franz und Patrizia Stockinger.