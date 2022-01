Das neue Jahr bringt Neuregelungen in vielen Lebensbereichen. Da ist für fast jeden etwas dabei.

Kommt eine Teuerungswelle auch bei alltäglichen Produkten?

BEZIRK (jm). Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie stehen auch im neuen Jahr an erster Stelle. Ab Februar ist die CoV-Impfpflicht geplant. Sie soll vorerst bis Ende 2024 gelten für alle Personen ab dem 14. Lebensjahr, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Ausgenommen sind Schwangere und Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können, außerdem Genesene für ein halbes Jahr. Alle drei Monate wird anhand des zentralen Impfregisters geprüft, wer sich nicht an die Vorgaben hält. Darauf stehen künftig Strafen von bis zu 3.600 Euro.

Erweitertes Bildungsangebot

Digitale Grundbildung wird ab dem Schuljahr 2022/23 ein Pflichtgegenstand in den ersten vier Klassen AHS-Unterstufe und Mittelschule. Pro Schulstufe soll fix eine Wochenstunde dafür zur Verfügung stehen. Schulabmeldungen werden erschwert, für Brennpunktschulen gibt es mehr Geld und die Sommerschule steht künftig auch Schülern ohne Förderbedarf offen. An den Universitäten wird eine Mindeststudienleistung für Studienanfänger eingeführt.

Autofahren wird teurer

Aufgrund der ökosozialen Steuerreform steigen im Juli 2022 die Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen. Der Liter Diesel wird dann um rund neun Cent, der Liter Benzin um rund acht Cent teurer. Die Mehrbelastung soll teilweise durch den Klimabonus in Höhe von bis zu 200 Euro pro Jahr abgefedert werden. Weitere Erhöhungen kommen bei der Normverbrauchsabgabe und der motorbezogenen Versicherungssteuer. Der digitale Führerschein wird Realität, fast ganz Wien wird ab März zur Kurzpark- und Parkpickerlzone.

Die Jahresvignette für Pkws kostet 93,80 Euro, das ist eine Erhöhung um 1,5 Prozent.

Im Bereich des Wohnens wird der Einbau von E-Ladestationen oder Photovoltaikanlagen erleichtert, deutlich erhöht werden die Förderungen für den Heizkesseltausch.

Frühstarterbonus statt Hackler

Die „Hackler-Regelung“, die einen Pensionsantritt nach 45 Versicherungsjahren mit 62 ohne Abschläge ermöglichte, fällt in der bisherigen Form. Wer mit 62 in Pension geht, muss 4,2 Prozent an Abschlägen hinnehmen. Statt der „Hackler-Regelung“ gibt es nun einen Frühstarterbonus. Für jeden Monat, der vor Vollendung des 20. Lebensjahrs gearbeitet wurde, kommt zur Pension ein Euro dazu. Gedeckelt ist das mit 60 Euro. Voraussetzung für den Bonus ist, dass insgesamt 25 Beitragsjahre vorliegen und dass zwölf Monate davon bis 20 erworben wurden.

Die Pensionserhöhung für 2022 macht zwischen 1,8 und drei Prozent aus. Inflationsangepasst wird auch das Pflegegeld mit plus 1,8 Prozent.

Für schwer oder unheilbar kranke Menschen gibt es die Möglichkeit des assistierten Suizids. Unter strengen Voraussetzungen kann eine sogenannte Sterbeverfügung errichtet werden, mit der man Zugang zu einem letalen Präparat erhält. Die aktive Sterbehilfe bleibt auch weiter verboten.

Politisch steht nur eine bedeutende Wahl an, nämlich jene des Bundespräsidenten Mitte November.