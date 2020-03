Am Samstag, 18. April und Sonntag, 19. April ist es endlich wieder soweit: Auf zur Weintour im Weinviertel!

WEINVIERTEL. Auf entdeckungsfrohe Genießer warten im Rahmen der Weintour Weinviertel Weinvergnügen und Gaumenfreuden. 250 Weinstraßen-Betriebe öffnen an diesen Tagen ihre Weingüter von 10 bis 19 Uhr und laden zur Verkostung des neuen Jahrgangs ein.Das ganze Weinviertel steht im Zeichen der Degustation des neuen Weinjahrganges. Die Winzer erwarten Sie zum Fachsimpeln und Diskutieren.

Geheimtipps verkosten

So mancher Geheimtipp wird dabei verkostet: vom fruchtig-frischen Jungen über trinkfreudige Klassiker bis zu gehaltvollen Weinen allen voran stets der pfeffrige Weinviertel DAC.Dank des exklusiven Weintour-Bandes, welches einmalig für das Wochenende um 20 Euro erworben werden kann, eröffnet sich dem Gast über ein ganzes Wochenende (18. und 19. April, 10 19 Uhr) der Zutritt zum Genuss von über 1000 Top Weinen der Region bei Weinverkostungen in den Weingütern.

Weintour Band um 20 Euro

Den Weintour-Gast erwarten weitere genussvolle Vorteile: mit dem Erwerb des Weintour-Bandes erhält man einen Wein-Einkaufsgutschein im Wert von 7 Euro, der bei allen beteiligten Betrieben eingelöst werden kann. Nehmen Sie sich Ihr Stück Weinviertel mit nach Hause!Im Weinviertel findet der Gast sowohl gepflegte Wirtshauskultur, als auch gemütliche Quartiere. Allesamt sorgen für ein erholsames Wochenende innerhalb der Weintour.

Weintour Opening am 17. April 2020

In acht Orten - Heldenberg, Hohenruppersdorf, Hohenwarth, Jetzelsdorf, Mailberg, Poysdorf, Pulkau und Unterretzbach - beginnt das Weintour-Wochenende schon am Freitag mit besonderen Eröffnungsfesten. Viele Winzer präsentieren dabei ihre ausgezeichneten Weine und geben bereits einen Vorgeschmack auf die kommenden beiden Tage. Kulinarische Köstlichkeiten und kulturelle Highlights machen den Abend zu einem wunderschönen Erlebnis.

Heldenberg, 17. April, 18.30 Uhr:

11 Winzer & 99 Weine. Pendeln Sie zwischen Kollers Oldtimermuseum und der gemütlichen Weinbar der LPSM-Vinothek. Erleben Sie mehr als 120 Oldtimer und eine Weinpräsentation von elf Winzern. Das Gasthaus Theurer verwöhnt mit exklusivem Fingerfood in 5 Gängen, und die Jazz Band Phonic Vienna begleitet Sie durch einen interessanten Abend. (30 bzw. 35 Euro pP)

Hohenruppersdorf, 17. April, 19 Uhr:

Die Winzer aus Hohenruppersdorf & Martinsdorf laden zu Kabarett und Wein ein: Angelika Niedetzky präsentiert ihr "Best of", und nach dem Kabarett können die Weine der Winzer an der längsten Weinviertel-DAC-Bar verkostet werden. Passend dazu kredenzt Mira Zieger regionale Küche. (32 Euro pP)

Hohenwarth, 17. April, 19 Uhr:

Zu einem unterhaltsamen Kabarett präsentieren sieben Hohenwarther Winzer Weinviertel DAC und Roter Veltliner als Klassik und Reserve. Kulinarisch werden Sie mit einem Flying Dinner (passend zu den Weinen) von Petra Rammel, Gasthaus Zum Goldenen Engel, verwöhnt. Chillige DJ-Sounds umrahmen den vinophilen kulturellen Abend und lassen ihn schwungvoll ausklingen. (35 bzw. 39 Euro pP)

Jetzelsdorf, 17. April, 19 Uhr:

Das ehemalige Gotteshaus wird zum Gourmet-Tempel. Sie werden verwöhnt mit einem mehrgängigen Menü als "Flying Dinner". Die passenden Weine präsentieren die Haugsdorfer Winzer persönlich und im Hintergrund spielt live das Jazz Lounge Trio. Lassen Sie sich überraschen vom Show Tasting in der Weinkirche! (35 bzw. 39 Euro pP)

Mailberg, 17. April, 19 Uhr:

Stimmen Sie sich zum Start der Weintour Weinviertel mit einem 5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung der Mailberg Valley Winzer ein! Genießen Sie einen besonderen Abend im wundervollen Ambiente und mit musikalischer Untermalung im romantischen Schloss Mailberg. (69 Euro pP)

Poysdorf, 17. April, ab 18 Uhr:

Im stilvoll restaurierten Eisenhuthaus erwartet Sie ein stimmungsvoller Abend: In der einzigartigen Atmosphäre des Renaissancehofes präsentieren 26 Weinviertler Winzer ihre ausgezeichneten Weine! Die weiteren Zutaten für einen genussvollen Abend sind feine Blues-Klänge mit Jörg Danielsen & Juraj Schweigert und Kulinarik aus der Backstube Eisenhuthaus. (13 bzw. 15 Euro pP)

Pulkau, 17. April, 19 Uhr:

Hinein ins Weintour-Wochenende mit einer großen Auswahl an prickelndem Frizzante und Winzersekt. Neun Pulkauer Winzer präsentieren ihre besten Weine in Big Bottles, und die Weinterrasse Pulkau bespielt ein Buffet, das keine Wünsche offenlässt - wo regional auch wirklich regional bedeutet. Die "Wine Quater Stampers" spielen mit Jazz-Klängen auf und machen den ersten Abend am Weintour-Wochenende perfekt! (45 Euro pP)

Unterretzbach, 17. April, 18 Uhr:

Ein genussvoller Abend mit facettenreichen Weinen von ausgewählten Retzbacher Winzern, kombiniert mit Harald Pollak's Weinviertler Wirtshausküche. Musikalisch erwartet Sie Horst Gössl mit seiner Gitarre. (59 Euro pP)

Infos zur Weintour

