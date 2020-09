Samstag, 05. bis Sonntag, 06. September 2020 (jeweils von 8 bis 14 Uhr):

Guntersdorf

Mag.phil. Dr. Gudrun Leeb, Nr. 124, 2020 Mittergrabern, Tel. 02951/2580

Hardegg

Dr. Angelika Pallisch, Schlossplatz 2, 3812 Groß-Siegharts, Tel. 02847/40333

Haugsdorf

MR Dr. Helga Öller, Leopold-Leuthner-Straße 10, 2054 Haugsdorf, Tel. 02944/2236

Hollabrunn

Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. J. Fehrmann & Dr. M. Fehrmann OG, Neugasse 440, 2013 Göllersdorf, Tel. 02954/2223

Maissau

Dr. Judith Vanek, Hauptstraße 13, 3472 Hohenwarth, Tel. 02957/33311

Retz

Dr. Michael Degenfeld, Ambros-Geist-Siedlung 18, 3741 Pulkau, Tel. 02946/2380

Röschitz

Dr. Johann Leeb, Kirchenplatz 1, 3751 Sigmundsherberg, Tel. 02983/27222

Ziersdorf

Dr. Gerhard Roch, Bahnhofstraße 11, 3462 Absdorf, Tel. 02278/2217

Wichtige Rufnummern:

Gesundheitshotline 1450, in lebensbedrohenden Situationen: Rettung 144, von 19:00 bis 7:00 Uhr: NÖ Ärztedienst 141

Apothekendienste

am 05. September 2020:

Stadt-Apotheke, Hauptplatz 2, 2020 Hollabrunn, Tel. 02952/2153

Apotheke „Zu Maria Trost“, Marktplatz 15, 3470 Kirchberg am Wagram, Tel. 02279/2218

am 06. September 2020:

Apotheke „Zum heiligen Leopold“, Hornerstraße 5, 3710 Ziersdorf, Tel. 02956/2404