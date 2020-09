ALBERNDORF. Eine 30-Jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Hollabrunn gab bei der Polizei an, dass sie von einem fahrenden weißen PKW beim Zurücksetzen ihres KFZ abgelenkt wurde. Sie übersah die an der Unfallstelle befindliche Hausecke und prallte mit der Rückseite des Fahrzeuges gegen die Hausecke. Dabei wurde die Fassade beschädigt.

Ins Krankenhaus gebracht

Am Unfallfahrzeug entstanden an der Rückseite insbesondere Stoßstange, Hecktüre und deren Verglasung Beschädigungen. Weiters klagte die Unfalllenkerin über Schmerzen im Bereich des Nackens.

Der Rettungsdienst traf während der Unfallaufnahme am Unfallort ein und verbrachte die Unfalllenkerin nach einem durchgeführten negativen Alkotest in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung. Der Hausbesitzer des beschädigten Wohnhauses wurde telefonisch von dem Unfall in Kenntnis gesetzt.