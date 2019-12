Daniela Lichtenecker fordert mehr Spiel- und Erholungsflächen in der Gemeinde.

HOLLABRUNN. Daniela Lichtenecker setzt sich in der Liste Scharinger besonders für die Anliegen der Frauen und die Rechte der Kinder ein. „Das stete Ansteigen der Einwohnerzahl in der Stadtgemeinde muss auch einen Ausbau von Spiel- und Erholungsflächen in entsprechendem Ausmaß nach sich ziehen“, fordert sie.

Zahlen statt Bauen

Genossenschaften, die im Zuge der Errichtung von Wohnungen eigentlich auch zur Schaffung dieser wichtigen Flächen verpflichtet sind, leisten immer öfter einfache Abschlagszahlungen und ersparen sich so diese dringend notwendigen Maßnahmen. Auch die Stadtgemeinde Hollabrunn ist hier zu wenig aktiv, beklagt Lichtenecker.

Lebenswald

Sie regt zum Beispiel an, einen „Lebenswald“ zu schaffen, wo für jedes neugeborene Gemeindemitglied ein Baum gepflanzt werden soll. Auch die Begrünung der Buswartehäuschen, die im Sommer gleich für entsprechende Abkühlung der meist aus Glas gebauten Einrichtungen sorgt, liegt Lichenecker am Herzen. Vorbilder aus anderen Gemeinden gibt es bereits.