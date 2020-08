Bezirksvorstandssitzung des Seniorenbundes Hollabrunn

HOLLABRUNN. Bezirksobfrau Marianne Lembacher konnte nach einer langen, durch Corona bedingten Pause die Vorstandsmitglieder des Bezirkes begrüßen. Landesobmannstellvertreter Richard Hartenbach und der Funktionärsbetreuer Hans Sommer nahmen an der Sitzung bei und informierten die Vorstandsmitglieder über die neuen Richtlinien die Termine, wie Bezirkskonferenzen und Landestag, die in Zukunft stattfinden werden. Bezirksobfrau Marianne Lembacher berichtete, dass Veranstaltungen, wie die Donauschifffahrt und das Weinviertelfest abgesagt worden. Besprochen wurden die künftigen Vorhaben, die unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden werden.

Im Rahmen der Vorstandssitzung bedankte sich die Obfrau für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Landesobmann Richard Hartenbach und Bezirksobfrau Marianne Lembacher gratulierten den Ortsgruppen für die erfolgreiche Mitgliederwerbung. Der erste Preis, sowohl für die Kategorie absoluter Zuwachs und prozentueller Zuwachs ging an die Ortgruppe Hollabrunn, der zweite Preis, ebenfalls in beiden Kategorien ging an die Ortsgruppe Sitzendorf. Den dritten Preis in der Kategorie absoluter Zuwachs erhielt die Ortsgruppe Göllersdorf, und den dritten Preis in der Kategorie prozentueller Zuwachs erhielt die Ortsgruppe Obermarkersdorf.