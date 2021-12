ZELLERNDORF (jm). Das alljährliche Weihnachtsliederblasen am 4. Adventsonntag veranstaltete die Musikkapelle Zellerndorf heuer als Benefizveranstaltung zugunsten des Ö3-Weihnachtswunders. 30 Musiker intonierten vor dem Musikerheim unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Trauner Advent- und Weihnachtslieder. Die zahlreichen Zuhörer genossen den stimmungsvollen Abend und spendeten für Familien in Not. Obmann Christian Falkinger konnte € 617,94 an das Ö3-Weihnachtswunder überweisen.