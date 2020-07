HELDENBERG (ag). Auf der B 4 zwischen Ziersdorf und Kleinwetzdorf kam ein Autofahrer aus noch unbekannter Ursache nach der dort befindlichen Ampelkreuzung auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des entgegenkommenden Sattelzugfahrzeuges samt Anhänger. Nach dem Zusammenstoß kam der Pkw im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand.

Pkw-Lenker war eingeklemmt

Der Pkw-Lenker wurde durch die vor Ort anwesenden Feuerwehren Großwetzdorf und Großweikersdorf mit schwerem Gerät und unter Einbindung der eintreffenden Rettungskräfte aus Ziersdorf und Großweikersdorf sowie der eingetroffenen Besatzung vom Rettungshubschrauber „C2“ aus dem Unfallwrack geborgen und anschließend in das LKH St.Pölten geflogen.

Lkw-Lenker blieb unverletzt

Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die Fahrzeugbergung wurde durch die FF Großwetzdorf und Großweikersdorf durchgeführt.

Durch die PI Ravelsbach wurde eine örtliche Verkehrsregelung in der Zeit von 15:55 Uhr bis 18:30 Uhr durchgeführt.

Aufgrund der starken Beschädigungen an beiden Fahrzeugen entstand Ölaustritt. Das Öl wurde durch die Straßenmeisterei Ravelsbach und den FF Kräften gebunden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.