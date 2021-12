Ober-Hollabrunn: Die von der Gemeinde beschlossene Einführung von Orientierungsnummern ist in dieser Woche durch Anbindung von Straßentafeln und fortlaufenden Hausnummern in den einzelnen Straßen durchgeführt worden. Es ist eine zweckmäßige Einführung, da man sich an den bisherigen Hausnummern absolut nicht orientieren konnte.

Magersdorf: Dem landwirtschaftlichen Kasino Magersdorf wurde durch die Sparkassa Ober-Hollabrunn eine Subvention von 50 K zugewendet.

Guntersdorf: Am 30. September um 5 Uhr früh wurde der 14jährige Gärtnerlehrling Alois Reichl von seinem Herrn, dem Gärtner Franz Appel, in seiner Kammer im Schloßtrakte tot aufgefunden. Er war an Kohlenoxydgas, das dem im Zimmer befindlichen eisernen Ofen entströmte, erstickt.