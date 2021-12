Haugsdorf: Die Reblausplage, die von Jahr zu Jahr im hiesigen Weingebiete an Umfange zunimmt, hat die Weinbauern veranlasst, nunmehr allen Ernstes an die Neubepflanzung ihrer Weingärten mit amerikanischen Reben zu schreiten.

Oberhollabrunn: Die Gemeinde ist seit kurzem elektrisch beleuchtet. Das Elektrizitätswerk der Gemeinde funktioniert in vorzüglicher Weise, der Kreis jener, welche ihre Wohnungen und Geschäfte elektrisch beleuchten lassen, erweitert sich von Tag zu Tag.

Retz: Bei einer jüngst vorgenommenen Erweiterung des Bahnkörpers wurde ein Keltengrab entdeckt, welches die noch ziemlich erhaltenen Reste eines Skelettes enthielt. Das Skelett wurde dem hiesigen städtischen Museum einverleibt.