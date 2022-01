Immendorf: Am 22.d.M. gerieten im Gasthause des Josef Müll, wo eben eine Tanzunterhaltung ihr Ende gefunden hatte, zwei dortige Knechte in Streit. Der 26-jährige Maurergehilfe Johann Hörmann wollte den Streit schlichten, worauf der 17-jährige Zimmermannslehrling Heinrich Schleicher ein Messer aus der Tasche zog und Hörmann in die linke Hand stach und schwer verletzte.

Obritz: Am 6.d.M. stürzte sich die 49-jährige Kleinhäuslersgattin Franziska Bergmaier in selbstmörderischer Absicht in ihren Hausbrunnen und ertrank.

Oberhollabrunn: Dem hiesigen Spital wurde von der Sparkasse zur Veranstaltung einer Feier ein Betrag von 100 K gespendet und dem Ortsschulrate für die Schüler ein Betrag von 200 K gewidmet.