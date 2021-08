Im Jahr 2016 erlitt die Tochter von Harald und Sandra Pfeifer, Ylvie bei einem schweren Unfall mit dem Auto ein Schädel-Hirn-Trauma.

BREITENWAIDA. Nach diesem schweren Schicksalsschlag entschloss sich die Familie Pfeifer, ihr Leben komplett umzukrempeln. Ein stillgelegtes altes Mühlenareal, nähe Breitenwaida bei Hollabrunn, baut, restauriert und revitalisiert seit über zwei Jahren unter Mithilfe von Freunden, Unterstützern, Spendern und Professionisten, Harald Pfeifer. Er sagt: "Es wird kein Schloss, sondern eine Festung für Schädel-Hirn-Trauma (SHT) Betroffene und deren Angehörige, um wieder zu Kräften zu kommen, sowohl physisch als auch psychisch." Das ist erstmalig und einzigartig in Österreich. Tagsüber soll es für die SHT-Gäste ein Workout geben. Die Angehörigen können in der Zwischenzeit etwa nahegelegene Ausflugsziele erkunden, in der Gemeinschaftsküche kochen oder einfach nur ausspannen. In jedem Fall sollen sie sich mit anderen Betroffenen in familiärer Atmosphäre austauschen können. Das Projekt Ylvie will Menschen mit einem derartigen Schicksal zumindest zeitweise Entlastung, neue Hoffnung und Perspektiven bieten.

Aus Spenden finanziert

Das Projekt Ylvie finanziert sich zur Gänze aus Spenden. Der ÖKB Stadtverband Hollabrunn findet, dass diese hervorragende Idee zu unterstützen ist und übergab an Harald Pfeifer eine Spende in der Höhe von 1. 500,00 Euro.

Mehr Informationen auf der sehenswerten Webseite ylvie.at