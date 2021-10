Nur acht zertifizierte Lehrer für Zentangle gibt es in Österreich - eine davon ist Miriam Dallamassl aus Suttenbrunn. Jetzt bietet sie die ersten Schnupper- und Grundkurse an.

SUTTENBRUNN. Das Zeichnen in dieser bestimmten Technik lässt einen in einen meditativen Zustand versetzen. Dafür sind nur Punkte, Striche, Kurven und Kreise sowie ein Fineliner und ein neun mal neun Zentimeter großes Papier notwendig. Ohne jegliche künstlerische Begabung entstehen durch immer wiederkehrende Muster in kurzer Zeit wahre Kunstwerke.



Grundkurs

Beim Grundkurs lernten die Teilnehmer die Zentangle Methode kennen, deren Philosophie, ihren Ursprung, verwendete Materialien und die einzelnen Schritte. Am Ende verfügen die Kursteilnehmer über ein fundiertes Grundwissen, durch das alleine Zentangle-Kunstwerke gezeichnet werden können.

Gedanken aussperren

Ein Strich nach dem anderen sorgt für tiefe Konzentration und Entspannung. Dabei gibt es keine Fehler und schon gar kein Konzept. "Gerade für Leute, die sich über alles mögliche Gedanken machen, ist das eine Möglichkeit herunterzufahren, sich auf den Moment zu konzentrieren und abzuschalten", erklärt Dallamassl, die sich das gut bei unkonzentrierten Kindern, Schlafproblemen, überlasteten Jungmüttern, gestressten Geschäftsleuten, aber auch in Seniorenheimen gut vorstellen kann.

Nach dieser kurzen meditativen Zeit fühlt man sich wieder frisch und bereit für neue Energien. Infos und Anfragen können Sie an tangle.kreativ@gmail.com richten oder 0660/2344744.

Kommen Sie schnuppern am 12. Oktober 2021 um 19:30 - 21:00 Uhr

Erster Grundkurs

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Material:

kann selbst mitgebracht, vor Ort geliehen oder vor Ort gekauft werden, im Preis enthalten sind zwei Kacheln und eine eigene Zentangle Fibel

Kosten:

10 Euro, Stift-Set (Bleistift, Tortillon, Micron 01, 03, 05), 42 Euro gesamt, ohne Stifte, inkl. zwei Kacheln

Wann:

Kurs 101: 2 x Samstag, 16.10.21 und 30.10.21, 16.00 - 18.00 Uhr

Kurs 102: 2 x Dienstag, 16.11.21 und 30.11.21, 19.00 - 21.00 Uhr

Kurs 103: 1 x Samstag, 6.11.21, 14.00 - 18.00 Uhr, inkl. ca. 20 Minuten Pause

Wo:

Dorfhaus 2020 Suttenbrunn, Unterort 17