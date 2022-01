Mehrere Waldbrände in letzter Zeit haben die Wichtigkeit verdeutlicht, auch in unserer Region mit seinem größten zusammenhängenden Eichenmischwaldgebiet für kritische Situationen gerüstet zu sein.

HOLLABRUNN. „Für den Hollabrunner Wald gilt aufgrund fehlender Niederschläge und anhaltender Trockenheit regelmäßig erhöhte Waldbrandgefahr“, zeigt sich die zuständige Stadträtin Sabine Fasching alarmiert und hat sich deshalb mit dem für Feuerwehren zuständigen Stadtrat Günter Schnötzinger und Günen-Landtagsabgeordneten Georg Ecker bei der Feuerwehr Hollabrunn über die Problematik informiert.



Lernen aus Einsätzen

„Wir sind uns immer mehr über die Gefahr eines Waldbrandes bewusst und bereiten uns laufend darauf vor", erklärt Kommandant Markus Pfeifer. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Stefan Kletzander und Verwaltungsdienst-Leiter Christoph Hörmann berichtete er über die vergangenen Einsätze in Nordmazedonien sowie im Raxgebiet, wo die Hollabrunner Wehr daran beteiligt war, die dortigen Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. „Diese wertvollen Erfahrungen wollen wir dazu nutzen, um die entsprechende Vorsorge für den Wald zu treffen und als unser beliebtes Naherholungsgebiet so gut wie möglich zu schützen“, so Fasching.

Örtliche Maßnahmen im Laufen

Froh über den Fokus auf das Thema Waldbrand zeigt sich Stadtrat Günther Schnötzinger: „Die erforderliche Infrastruktur wird laufend erweitert und Alarmpläne adaptiert. Innerhalb der Gemeinde ist die Unterstützung durch die Stadtwerke gesichert und es gibt bei großen Bränden Unterstützung durch die Landesfeuerwehren und auch das Bundesheer.“

Für den örtlichen Einsatzplan maßgeblich ist neben der Erstellung einer digitalen Wegekarte, die Evaluierung der Hydranten-Standorte sowie weiterer Entnahmestellen für Löschwasser, die Aufstockung der Ausrüstung und die Kooperation mit unseren Nachbargemeinden, die ebenfalls an das Waldgebiet angrenzen."

Risiko verringern

„Besonders wichtig ist es, die Risiken eines Waldbrandes zu verringern. Dazu sind auch alle Waldbesucher und Spaziergänger gefragt“, appelliert Ecker und verweist auf die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft, wonach jegliches Feuerentzünden und Rauchen im Waldgebiet untersagt sei. Auch Glasscherben oder Zigarettenstummel in Mistkübeln führen immer wieder zu Wald- und Flurbränden. Bei Verschuldung eines Waldbrandes würden Geldstrafen bis über 7.000 Euro oder sogar Gefängnis bis zu vier Wochen drohen. Dazu kommen noch mögliche Schadenersatzforderungen der Waldbesitzer, die schnell auch in den Millionenbereich gehen können.