HOLLABRUNN (ag). Sie sind Mathematik-Asse, kreative Künstlerinnen, sportliche Koryphäen, schupfen einen Baumarkt und treten auch in der Politik schon langsam stärker auf, auch wenn eine Frau im Bürgermeisteramt im Bezirk noch fehlt. Steht einmal eine engagierte Frau an der Spitze, hüpfen weitere motivierte Frauen auf den Zug auf - so scheint es bei der ÖVP-Gruppe "Wir Niederösterreicherinnen" im Schmidatal passiert zu sein. Zuerst ein weißer Fleck auf der Bezirkskarte und jetzt sprudelt es nur so vor Ideen und Enthusiasmus. Nur weiter so!