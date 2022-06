GROSSREIPERSDORF. Vier Sitzungen der Geschichtswerkstatt Pulkau hat es heuer schon gegeben, wo mit interessierten Bürgern die wechselvolle Geschichte des Granitsteinbruchs Roggendorf bei Pulkau erforscht wird. „Während der NS-Zeit wurden hier russische Kriegsgefangene, polnische und ukrainische Ostarbeiter und jüdische Verschleppte aus Ungarn zur Zwangsarbeit eingesetzt“, berichtet Universitätsprofessorin Claudia Theune, die beim Kreativfest in Großreipersdorf auch durch das Gelände des Zwangsarbeitslagers führte. „Wir wollen die ganze Geschichte des Steinbruchs erforschen und haben bei den letzten vier Sitzungen zwölf Zeitzeugen interviewt, die alle 90 Jahre und älter waren“, so die Leiterin des Projektteams. Sie ersucht alle, ihre Erinnerungen an diesen Ort in Form von Fotos oder Erzählungen ins Stadtamt Pulkau zu bringen. Gesucht werden Zeitzeugen, die Franz Liko gekannt haben. Er soll einer jüdischen Familie aus Ungarn geholfen haben.