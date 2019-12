Vergangenen Freitag war es soweit – die angekündigte Gründung der SP Frauen fand im Parteilokal der Roten aus Göllersdorf statt. Daniela Poisinger (Vorsitzende), Betty Lentner, Sandra Hinterberger (beide Stellvertreterinnen) und Tamara Raberger (Schriftführerin) wurden von den anwesenden Damen einstimmig zum Vorstandsteam der Göllersdorfer Powerfrauen gewählt. Bezirksfrauenchefin Elke Stifter, SP Bezirkschef Richard Pregler und Göllersdorfs Vorsitzender Stefan Hinterberger waren unter den ersten Gratulanten zu finden.

Poisinger: „Ich freue mich sehr, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Dass sich gleich anfangs so viele Frauen zur Mitarbeit bereit erklärt haben, freut mich besonders“. Neben einen Ausblick auf die zukünftigen Vorhaben der SP Frauen, wie z.B. einen monatlichen Frauenabend, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen oder speziell auf die Interessen von Frauen zugeschnittene Infoabende will sich Poisinger vorrangig für frauenpolitische Gemeindethemen einsetzen.

Hier denkt Poisinger zu erst an die Kinderbetreuung in Göllersdorf: „Viele Eltern stehen vor dem gleichen Problem. Die Elternkarenz ist nach 2 Jahren zu Ende, der Landeskindergarten darf die Kinder aber erst mit 2,5 Jahren aufnehmen. Dazwischen hängen die Eltern in der Luft. Oftmals sind es die Frauen, die die Elternkarenz verlängern damit die Kinder zuhause betreut werden können, verzichten aber dadurch auf Ihren Kündigungsschutz. Alternativ bleibt den Familien dann nur die Kinder bei einer Tagesmutter oder in einer privaten Betreuungseinrichtung unterzubringen. Natürlich auf Kosten der Eltern“.

Auch Lösungsvorschläge haben die Göllersdorfer SP Frauen bereits ausgearbeitet. „Die Gemeinde könnte das Sparkassengebäude adaptieren und eine Betreuungseinrichtung für Kleinkinder unterbringen. Ein Träger für diese Einrichtung ist mit dem notwendigen Verhandlungsgeschick sicher zu finden“ erklären Lentner und Hinterberger, denn: „Da in Göllersdorf aktuell mehrere Wohnungen gebaut werden, ist die Errichtung einer Kinderbetreuung für Kleinkinder aus unserer Sicht essentiell“ gibt Poisinger zu bedenken.

Betont wurde von den SP Frauen, dass auch nicht Parteimitglieder herzlich zum Mitmachen eingeladen sind. Zuspruch erhalten die SP Frauen nicht nur von Bezirksfrauenvorsitzender Elke Stifter und Bezirkschef Pregler, sondern natürlich auch von Göllersdorfs SP Chef Hinterberger. „Ich bin stolz und froh zugleich, so tolle Frauen in unserer Ortsorganisation zu wissen“ so die erste Reaktion des Göllersdorfer SP Spitzenkandidaten zur Gemeinderatswahl, der den Damen uneingeschränkte Unterstützung der SPÖ in der Gemeinde Göllersdorf zugesichert hat.