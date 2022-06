Schon seit Jahren wird in der Großgemeinde Zellerndorf darauf geachtet, den Baum-, Strauch- und Blumenanteil zu erhöhen und den Lebenstraum für Fauna und Flora zu verbessern.

ZELLERNDORF. Vor Jahrzehnten war Kommersierung und Drainage angesagt, ein Umdenken führt heute zur Renaturierung verschiedenster Flächen. Schäden, die durch Winderosion und abschwemmen der wertvollen Humuserde entstanden sind müssen eingedämmt werden.

Verschiedene Projekte umgesetzt

Die Mittelschule Zellerndorf pflanzte mit den Schülern beim Biotop rund 300 Bäume und Sträucher, um schon die Kinder für Umweltthemen zu sensibilisieren.

In Zusammenarbeit mit der Agrarbezirksbehörde hat Vizebürgermeister Ernst Muck die Auspflanzung eines Windschutzgürtels organisiert.

In Zellerndorf wurden auf der „alten Deponie“ auf einer Fläche von einem Hektar etwa 1.500 Bäume und Sträucher in Zusammenarbeit mit dem NÖ Landesjagdverband gepflanzt und zahlreiche Vogelnistkästen angebracht.

Durch die Renaturierung der Pulkau im Bereich von Watzelsdorf ist dort mittlerweile ein Ökoparadies entstanden.

Vom „Forum Platt“ werden jährlich zahlreiche Bäume gesetzt, der aktive Dorferneuerungsverein achtet darauf, dass Platt erblüht.

Bei der Park & Ride Anlage wurden unter Mithilfe der Jagdgesellschaft Platt 60 mehrere Meter hohe Bäume eingepflanzt.

Ausbau grüne Energie

Ein weiterer Schritt in der Gemeinde Zellerndorf ist der Ausbau von „Grüner Energie“, wo

Photovoltaik-Anlagen an den öffentlichen Gebäuden mit mittlerweile 200 KWp bereits verwirklicht wurden. Zudem werden private Projekte für Photovoltaik seitens der Gemeinde gefördert. Weiters konnten durch die Umstellung der gesamten Ortsbeleuchtung in der Großgemeinde auf LED Lampen die Stromkosten in diesem Bereich auf ein Drittel gesenkt werden.

Es ist auch angedacht, wegen der hohen Energiekosten wieder das Interesse an dem schon getesteten Standort für Windenergie anzugehen.

Jeder kann etwas tun

Bürgermeister Markus Baier: "Viel Verschiedenes muss Hand in Hand gehen, wir haben in Zukunft noch vor, an den beiden Hochwasserrückhaltebecken Sulzbach und Pulkaubach nach deren Fertigstellung, Ökoinseln anzulegen und dort zur Naherholung Spazier-,Rad- und Wanderwege zu gestalten. Unser Motto lautet, nicht auf andere warten, jeder hat hier Verantwortung und jeder kann zur Verbesserung der Umweltsituation beitragen."