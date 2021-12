ÖVP und Grüne stimmten über das Gemeindebudget von Hollabrunn 2022 ab. Liste Scharinger und FPÖ waren dagegen, SPÖ enthielt sich der Stimme.

HOLLABRUNN. Der Voranschlag für das nächste Jahr der Stadtgemeinde Hollabrunn beinhaltet zwei sehr große Brocken, die auch die Schuldenhöhe auf eine noch nie da gewesene Höhe - rund 56 Millionen Euro - schnellen lässt. Das ist mit 22 Millionen der Bau des Bildungscampus und über 8 Millionen auch Straßenbau, Wasserversorgung und Kanalisation. "Ja, der Schuldenstand wird steigen, aber auch die Ertragsanteile und Kommunalsteuer sind so hoch wie nie. Eine hohe Finanzierungssumme heißt nicht, dass Hollabrunn schlecht da steht. Mit diesen Projekten erhöht sich auch unser Vermögen", erklärte Finanzstadtrat Kornelius Schneider.

Lob von der Opposition

"Der Voranschlag für das Gemeindebudget 2022 entspricht in vielen Punkten unseren Vorstellungen. Unser Dank richtet sich vor allem an den Finanzstadtrat, der in der Erstellung alle Beteiligten zeitgerecht aktiv eingebunden hat. So konnte für das Sporthotel auch ein Budget von rund 300.000 Euro für die Neugestaltung der Hotelzimmer berücksichtigt werden", so Stadtrat Wolfgang Scharinger.Die Ablehnung zum Voranschlag begründet sich jedoch im unveränderten Fortbestand der HoMaG und der KommReal, deren Auflösung von der Liste Scharinger in der Vergangenheit bereits mehrfach eingebracht wurde.

Stimmenthaltung der SPÖ

Für die SPÖ punkten die Themen Kunstrasenplatz, Fun Court und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, allerdings befürchtet Gemeinderat Alexander Eckhart eine Kostenexplosion beim Bildungscampus auf die künftigen Generationen. Die Sozialdemokraten enthielten sich der Stimme.

Grüne sehen positiven Trend

Eine Zustimmung zum Beschluss gab es von den Grünen, obwohl Gemeinderat Georg Ecker Zweifel an der Entwicklung des Schuldenstandes hat: "Mir fehlt im Budget die Belebung der Innenstadt. Positiv stimmt mich der Trend, die Radwege auszubauen, im Bereich der Energieversorgung und mehr in den Grünraum zu investieren. Ich sehe zwar vieles kritisch, aber aufgrund der positiven Entwicklung in unsere Richtung wird es von den Grünen eine Zustimmung geben.

Zur Sache

Investitionen 2022

Bildungscampus: 22.849.200

Wasserversorgung: 2.899.900

Straßenbau, -beleuchtung: 2.899.00

Kanalisation/Kläranlage: 2.547.500

Sportanlagen: 545.00

Kindergarten Enzersdorf: 364.000

Veranstaltungszentren: 342.000

Studentenheim: 340.000

Fun4You Arena: 336.000

Photovoltaikanlagen: 163.000

Hochwasserschutz: 106.000

Stadt- und Dorferneuerung: 100.000