Die neue Virusvariante ist einerseits hochansteckend, kann zugleich aber auch das Ende der Pandemie einläuten.

Wird die Pandemie in diesem Jahr enden?

BEZIRK HOLLABRUNN. Jede Woche ein neuer Rekord an Ansteckungen mit der neuen und hochansteckenden Covid 19 Variante "Omikron". Experten forschen fieberhaft an der hochansteckenden Variante, die aber weniger schwere Verläufe auslösen dürfte.

Fünfte Welle beginnt

"Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie und den vergangenen Wellen ist das Landesklinikum Hollabrunn auf die Omikron-Welle gut vorbereitet", meint Susanne Davies, ärztliche Direktorin des Landesklinikum (LK) Hollabrunn, die auf weniger prognostizierte Intensivaufenthalte hofft. Jedoch sei die Omikron-Variante weitaus infektiöser, als die Delta-Variante. Geimpfte mit Grundimmunisierung und Geboostete sollen einen höheren Schutz aufweisen, als Ungeimpfte.

Hoffnung auf Pandemie-Ende

Es mehren sich im Zusammenhang mit der neuen Variante Experten-Stimmen, dass die Chance besteht, dass durch eine höhere "Durchseuchung" und Impfrate ein Ende der Pandemie eingeläutet werden könnte.

Rot-Kreuz NÖ Chefarzt Berndt Schreiner zu der Mutmaßung: "Es ist schon möglich, dass wir den Höhepunkt der Pandemie überschritten haben. Ich rechne mit erheblicher Entspannung in der wärmeren Jahreszeit und hoffe auf einen milden Verlauf im nächsten Winter."

Davies dazu: "Die Erfahrungen aus den letzten Wellen haben gezeigt, dass ungeimpfte Patienten vorwiegend schwer erkrankt sind und auch intensivpflichtig wurden. Somit ist die Impfung aus ärztlicher Sicht absolute Empfehlung, um aus der Pandemie in die Normalität zu kommen. Für die Zukunft ist zu sagen, dass nur eine weltweit hohe Impfrate – natürlich an die Virusarten angepasst – die Pandemie endemisch (d.h. wenn die Krankheit lokal begrenzt und konstant ist) werden lässt."

Krankenstände wahrscheinlich

Sowohl das Rote Kreuz mit den 20.000 Mitarbeitern, davon 1.200 hauptberuflich, als auch das LK Hollabrunn sind jedenfalls vorbereitet auf das, was kommen mag. Mit vermehrten Personalausfall rechnet auch die ärztliche Direktorin Susanne Davies: "Um das Infektionsgeschehen im Klinikum so minimal wie möglich zu halten, setzen wir auf gezielte Maßnahmen, wie ein umfangreiches Hygienekonzept, das beispielsweise das Tragen von FFP2-Masken umfasst. Auch die Maßnahmen der Regierung hinsichtlich systemerhaltenden Personals sind für uns wesentlich für die Aufrechterhaltung der Versorgung unserer Patienten."

Impfstand Bezirk Hollabrunn

Mit Stand 20. Jänner haben 78,37 Prozent aller Menschen im Bezirk Hollabrunn ein gültiges Impfzertifikat. 41.712 Menschen haben eine erste Dosis erhalten, davon haben 39.863 eine zweite und 28.724 eine dritte Dosis erhalten. Damit liegt der Bezirk Hollabrunn österreichweit an guter achter Stelle.

OP Verschiebungen

Operationen mussten bereits einige, wie auch bei anderen Kliniken, teilweise verschoben werden. "Derzeit werden Operationen, abhängig von der Intensivbettenkapazität, durchgeführt." Mit Stand 17. Jänner 2022 werden zwei Covid-positive Patienten im Landesklinikum betreut, davon wird kein Patient intensivmedizinisch betreut.

Mitarbeiter-Stimmung

Die Pandemie ist für das gesamte Personal sehr herausfordernd. Dennoch ist sowohl beim LK als auch Roten Kreuz die Stimmung noch gut. Allerdings sind die äußeren Faktoren immer schwieriger. "Es wird schwieriger werden, wenn die negative Stimmung schlimmer wird und dann länger anhält", meint etwa Schreiner. Davies ist zufrieden, dass die Mitarbeiter am LK, anders als bei andern Kliniken, noch keine Probleme durch negative Stimmungen der Bevölkerung hatten.