Hollabrunns heißeste Jobs
Das sind unsere "Hitze-Heroes" (mit Video)

  • 26. Juli 2022, 18:00 Uhr
Redaktion
Alexandra Goll
zu Favoriten

Du möchtest dieses Profil zu deinen Favoriten hinzufügen?

Verpasse nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melde dich an, um neue Inhalte von Profilen und Bezirken zu deinen persönlichen Favoriten hinzufügen zu können.

Jetzt anmelden
100 Prozent Nachtarbeit für die Bäcker in der Bäckerei Gerstenbauer - Rafael Kotzbachner, Karl Kramerlechner, Stefan Brunner, Gernot Gerstenbauer. | Foto: Alexandra Goll
32Bilder
  • 100 Prozent Nachtarbeit für die Bäcker in der Bäckerei Gerstenbauer - Rafael Kotzbachner, Karl Kramerlechner, Stefan Brunner, Gernot Gerstenbauer.
  • Foto: Alexandra Goll
  • hochgeladen von Alexandra Goll

Die Hitze ist schier unerträglich – dennoch wird gearbeitet. Ein Lokalaugenschein im Bezirk.

HOLLABRUNN. Rekordhitzen von um die 36 Grad Celsius im Bezirk Hollabrunn - wir schwitzen. Ob auf dem Feld im Traktor, auf der Baustelle, in der Bäckerei oder im Büro: Die Hitze hat uns fest im Griff. Daher haben sich die Bezirksblätter mit einem Thermometer aufgemacht, um die "Hitze-Heroes" im Bezirk aufzuspüren.

Wasser erfrischt

Kein Entkommen von der brütenden Hitze gibt es für die Bauarbeiter, die in der Hollabrunner Znaimerstraße die Sanierung durchführen. "Wir stellen für unsere Arbeiter genügend Wasser zur Verfügung", weiß der Leiter der Straßenmeisterei Josef Nimmervoll. Trinken ist das um und auf, denn einfach ist die Arbeit nicht. Ein Stein für die Abgrenzung zur Straße hat 40 Kilogramm. "Zudem arbeitet man meist kopfüber, das ist vor allem für ältere Kollegen bei der Hitze ein Problem. Mir persönlich macht die Kälte mehr aus als die Hitze. Mit den Jahren gewöhnt man sich daran", erklärt Partieführer Gerald Maurer.

Ofenfrisch und heiß

Wenn alle schlafen, wird in der Bäckerei Gerstenbauer in Hollabrunn bereits fleißig gebacken. Arbeitsbeginn ist um 23 Uhr, dann wird geknetet, gerollt, gefüllt und geschwitzt. Auch für die Redakteurin hieß es in dieser Nacht wach bleiben um den aktuellen Hitzestand zu recherchieren: 41,8 Grad Umgebungstemperatur, ohne jeglichen Luftzug. Die Liebe zum Beruf war dort besonders spürbar. "Ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen", schwärmt der Chef, Gernot Gerstenbauer. "In meiner Familie sind seit drei Generationen alle Bäcker", liebt auch Rafael Kotzbachner seinen Job. Seit 30 Jahren im Betrieb ist Karl Kramerlechner: "Natürlich ist es nicht immer einfach, ausschließlich nachts zu arbeiten." 

41,8 Grad

Die ersten Schweißperlen machen sich schon bald  auf der Stirn bemerkbar, doch das werden nicht die letzten sein. "Hin und wieder mal draußen abkühlen muss sein", weiß Stefan Brunner. Eine Klimaanlage in so einem Betrieb? "Unmöglich, denn der Teig braucht ja auch die Wärme und würde sonst zusammenfallen", weiß die Chefin Bettina Gerstenbauer und ist stolz auf ein Top Personal und einen tollen Zusammenhalt innerhalb des Teams. Sie genießt die Nachtarbeit sehr. "In der Nacht zu arbeiten ist wunderschön, alles ist ruhig und man hat das Gefühl, die Welt gehört einem alleine. Auch unsere Hunde passen sich unserem Schlafrhythmus an und die erste Hunderunde in der Früh ist das schönste, gibt Kraft und entschädigt für vieles." Die innere Uhr läuft natürlich auch im Urlaub nach dem Arbeitsrhythmus. "Ich nehm immer ausreichend Lesematerial mit, aber mehr als drei Tage sind eh nicht drin", schmunzelt Bettina Gerstenbauer.

Nachfolgerin will Tochter werden

Besonders bemerkenswert ist das Anstreben der Tochter, den Betrieb einmal zu übernehmen und nach der Matura und dem Studium jetzt Bäcker lernt. "Sie hat alle Anstrengungen und Schattenseiten des Berufes immer hautnah miterlebt. Ihr Herz schlägt dennoch für diese Berufung", freut sich Mutter Bettina Gerstenbauer.

Das ist "tropisch"

38 Grad zeigte das Thermometer im Hollabrunner Freibad. Die Gäste schmeißen sich ins 25 Grad kühle Wasser, doch was macht ein Bademeister bei diesen tropischen Temperaturen? "Wenn es so heiß ist, schaue ich, dass ich mich im Schatten aufhalte, trinke viel Wasser und gönn mir hin und wieder eine kalte Dusche", ist es für Hannes Reindl dennoch der Traumjob: "Unser Job ist sehr umfangreich, wir bereiten das Wasser und die Becken auf, räumen Mist und die Schirme am Abend weg und sorgen den ganzen Tag für Sicherheit." Sonnenschutzfaktor 50 gehört zum Alltag.

HOLLABRUNN: Kein Jammern trotz 41 Grad bei der Arbeit
100 Prozent Nachtarbeit für die Bäcker in der Bäckerei Gerstenbauer - Rafael Kotzbachner, Karl Kramerlechner, Stefan Brunner, Gernot Gerstenbauer. | Foto: Alexandra Goll
Roggenbrot wird hergestellt. | Foto: Alexandra Goll
Schon wird der nächste Teig angerührt. | Foto: Alexandra Goll
Fertige Weckerl raus aus dem Ofen. | Foto: Alexandra Goll
Der Teig für die Käsestangerl wird portioniert. | Foto: Alexandra Goll
Die Semmerlmaschine | Foto: Alexandra Goll
Mehr Bilder anzeigen

Weitere Beiträge zu den Themen

Hitze-Heroes Bademeister Hollabrunn Sonne Baustelle Video Hitze Video Niederösterreich viel trinken Video Hollabrunn Heißester Job Bäckerei Gerstenbauer

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Jetzt anmelden und kommentieren
Jetzt kommentieren
MeinBezirk Chefredakteur Oswald Hicker &amp; Meinungsforscher Christoph Haselmayer laden ein: Bestimmen Sie die Zukunft mit – meinbezirk.at/soticktnö | Foto: Markus Berger
3

Mega-Umfrage - mitmachen & gewinnen
Tickt unsere Politik noch richtig?

"So tickt Niederösterreich" als Sprachrohr der Menschen zur Politik. Gestalte die Zukunft mit und gewinne Jahreseinkäufe von SPAR im Gesamtwert von 34.000 Euro! Umfragenblock 3 ist jetzt online – neue und letzte Gewinnchance sichern! NÖ. Ist Wohnen in Niederösterreich noch leistbar? Schmeckt Gen-Mais aus China auch gut? Hat man nur mit Studium eine Zukunft? Sind Familien ohne Oma und Opa aufgeschmissen? Und brauchen wir eigentlich unsere Bauern noch? Diese Fragen sind im (politischen) Diskurs...

Mach mit bei der größten Meinungsumfrage Niederösterreichs und bestimme die Zukunft des Landes. | Foto: pixabay
4

Letzte Chance!
So tickt Niederösterreich – mitreden und gewinnen!

Umfrage Teil 3 ist online – neue Fragen und somit neue & letzte Gewinnchancen: So einfach kannst Du mitmachen, die Zukunft des Landes mitbestimmen und Spar Jahreseinkäufe im Wert von 34.000 Euro gewinnen. NÖ. Ist Wohnen in Niederösterreich noch leistbar? Schmeckt Gen-Mais aus China gut? Und haben unsere Kinder überhaupt eine Zukunft? MeinBezirk will wissen, wie Niederösterreich tickt. Gemeinsam mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer und dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse IFDD...

Anzeige
Foto: Kessler-Werbung

Rapottenstein
Ostern genießen – mit Spezialitäten vom Fleischkönner Fröschl

Ostern steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als die Feiertage mit einem köstlichen Festessen zu feiern? Der Fleischkönner-Betrieb Fröschl bietet alles, was dein Osterfest besonders macht: zartes Lamm, feiner Osterschinken und traditionelle Spezialitäten, die für echte Genussmomente sorgen. „Von der Auswahl bester Zutaten bis zur meisterhaften Zubereitung – bei uns steht Qualität an erster Stelle.“ Entdecke frische Fleischprodukte und handgemachte Köstlichkeiten, die dein Osterfest zu...

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Niederösterreich auf MeinBezirk.at/Niederösterreich

Neuigkeiten aus Niederösterreich als Push-Nachricht direkt aufs Handy

Bezirksblätter auf Facebook: MeinBezirk.at/Niederösterreich

ePaper jetzt gleich digital durchblättern

Storys aus Niederösterreich und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter