Rund 830.000 Niederösterreicher gehen einer Arbeit nach. Doch nicht jeder arbeitet direkt vor der eigenen Haustür, denn die Arbeitsplätze – die auch als Zuzugs-Magneten dienen – sind ungleich verteilt.

BEZIRK HOLLABRUNN (ag). Wo es gute Straßenanbindung und schnelles Internet gibt, lassen sich mehr Unternehmen nieder. Wir haben uns angeschaut, wo die Beschäftigungs-Hotspots im Bezirk liegen und stellen erfolgreiche Betriebe vor.

Auspendelbezirk

Der Bezirk Hollabrunn ist ein regelrechter "Auspendelbezirk", denn von den insgesamt 24.351 im Bezirk wohnhaften Erwerbstätigen, arbeiten nur 14.475 im Bezirk, das sind nur rund 60 Prozent. Einen Sonderfall gibt es in der Bezirkshauptstadt Hollabrunn. Hier arbeiten mehr Menschen als es wohnhafte Erwerbstätige gibt: 5.578 Erwerbstätige wohnen und 5.921 arbeiten in Hollabrunn direkt. Das Verhältnis Ein- zu Auspendlern hält sich in Hollabrunn und Retz ziemlich die Waage: 3.269 pendeln aus und 3.722 pendeln nach Hollabrunn. Wesentlich mehr Leute pendeln in allen anderen Gemeinden aus.

Spatenstich für Kerzenerlebnis

Nächstes Jahr im April wird die Firma Glaser einen neuen Schaubetrieb in Unterretzbach eröffnen. Früher war das Grenzgebiet das Ende der Welt, nun befindet sich diese Region im Herzen Europas. Die Firma erzeugt bereits seit 20 Jahren individuelle Kerzen. 2020 wird ein neuer Meilenstein gesetzt. Auf die Frage, was den Wirtschaftsstandort in Unterretzbach so attraktiv macht, antwortete Gernot Glaser: "Es gab nie Überlegungen, den Betrieb wo anders aufzubauen, denn hier ist mein Lebensmittelpunkt und ich genieße die Vorzüge der Ruhe und Natur, bin privat gefestigt, sowohl als Gemeindegruppenobmann des Wirtschaftsbundes als auch im Gemeinderat tätig und schätze sehr, keine Freizeit durch das Pendeln zu verlieren." Ab April wird er voraussichtlich zwei weitere Arbeitsplätze schaffen.

Betriebsgebiet Hollabrunn im Entstehen

2017 errichtete das Autohaus Eissner einen neuen Firmenstandort im Betriebsgebiet zwischen Hollabrunn und Suttenbrunn. "Für uns bot sich der große Vorteil der Zusammenführung der bis dahin getrennten Firmengebäude durch die Znaimerstraße. Eine Erweiterung und Anpassung an moderne Standards war nicht möglich. Am jetzigen Standort befinden wir uns direkt an der künftigen S3 und konnten energietechnisch so einiges einsparen. Durch unsere Photovoltaikanlage, von der wir 97 Prozent des erzeugten Stroms selbst verbrauchen reduzierten sich etwa die Stromkosten um ein Drittel. Durch die Hinzunahme des Weltauto-Vertrages können wir dauerhaft 70 Autos zum Verkauf anbieten", so Geschäftsführer Gernot Eissner, der die Übersiedelung als Befreiungsschlag sieht. "Nun ist ein geschlossener und runder Arbeitsprozess möglich und bietet Vorteile sowohl für unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter", erklärt Prokuristin Monika Eissner-Rammer. Künftig möchte die Geschäftsführung das Energiemanagement weiter verbessern und gute Dienstleistung für die Kunden bieten.

Fertigstellung S3

Mit Fertigstellung der S3 im Jahr 2020 werden sich in diesem Gewerbegebiet noch weitere Firmen ansiedeln und von der guten Verkehrsanbindung profitieren.

Erwerbstätige am Arbeitsort

1. Hollabrunn: 5.578 Wohnende zu 5.921 Arbeitende

2. Retz: 1.934 Wohnende zu 1.788 Arbeitende

3. Göllersdorf: 1.514 Wohnende zu 864 Arbeitende

4. Haugsdorf: 643 Wohnende zu 364 Arbeitende

5. Pulkau: 688 Wohnende zu 364 Arbeitende