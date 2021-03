Physiotherapeut Christoph Gurtner spricht über die fatalen Auswirkungen von Homeoffice und Homeschooling und dass vor allem Frauen unter den Konsequenzen mit Rückenverspannungen leiden.

HOLLABRUNN. Sehr viele arbeiten seit einem Jahr im Homeoffice, meist in einer sehr schlechten Körperhaltung, vielleicht auch noch am Küchentisch, weil keine entsprechende Ausstattung zu Hause zur Verfügung steht. Weiters fehlen seitdem oder immer wieder die Gymnastikgruppen und der Sport, der im Verein nicht mehr ausgeübt werden durfte. "Auch das ist ein Grund, warum Muskeln weniger trainiert werden und mehr Schmerzsymptome vorhanden sind", weiß Physiotherapeut Christoph Gurtner aus seiner Praxis, der Körperwerkstatt in Hollabrunn.

Fast keine Sportverletzungen

Diese Praxis ist spezialisiert auf Orthopädie und Traumatologie. Abgenommen haben im letzten Jahr Sportverletzungen und Schiunfälle, extrem mehr geworden sind chronische Rückenverspannungen durch Fehlhaltungen, reduziertes Training und psychosomatische Störungen. "Vor allem junge Mütter sind mit der Doppelt- und Dreifach-Belastung stark betroffen. Die Ursachen liegen im Stress und der Überlastung durch Kinderbetreuung, Haushalt und Homeoffice", berichtet Gurtner.

Arbeitsplatz-Ergonomie

Physiotherapeuten klären über die Arbeitsplatz-Ergonomie auf und weisen auf den Idealzustand hin: "Ein höhenverstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Bürosessel und ein externen Bildschirm mit der Oberkante auf Augenhöhe sowie eine externe Tastatur und Maus im rechten Winkel der Armbeuge wäre ideal." Weiters bekommen die Klienten haltungskorrigierende Maßnahmen und Übungen zum Dehnen, Entspannen und Kräftigen.

Während Lockdown möglich

Mit einer vom Hausarzt ausgestellten Verordnung sind medizinische Trainingstherapien in der Körperwerkstatt auch während des Lockdowns möglich gewesen. Derzeit ebenso mit Terminvereinbarung und einer Maximal-Anzahl von zwei Personen gleichzeitig.

Sport geht Kindern ab

Was Gurtner auch noch als bedenklich einstufte, ist die Bewegungsarmut der Kinder. Aufgrund der geschlossenen Sportstätten und der digitalen Belastung, wo die Schüler den ganzen Tag am Computer verbringen fehlt die dringend notwendige Ausgleichsbewegung genauso wie der sozial-gesellschaftliche Faktor.