Kurz nach seinem 100. Geburtstag, verstarb am 25. August der älteste Ziersdorfer Josef Mann.

Ziersdorf (ag). Anlässlich seines 100. Geburtstages am 11. August 2020 besuchte die Redakteurin der Bezirksblätter Hollabrunn einige Tage zuvor den fast 100-jährigen Josef Mann. Damals zwar im Rollstuhl sitzend aber bei bester Gesundheit erzählte er von seinen prägenden Kriegszeiten, von seinem Leben und seinem Kriegstagebuch.

Er ging gern ins Kaffeehaus

Am 25. August 2020 schloss er nun für immer die Augen. Das Begräbnis findet am 4. September um 10 Uhr in Ziersdorf.

Bericht vom 11. August 2020: 100. Geburtstag von Josef Mann