Am 11. August 1920 geboren, in Ziersdorf aufgewachsen und dort sein ganzes Leben lang beschäftigt, ist der jahrzehntelange Briefträger Josef Mann zu Lebzeiten bereits ein bekanntes Original. Im Interview erzählte er auch über seine Kriegszeit und die Zeit in Gefangenschaft.



ZIERSDORF. Dabei verlief das Leben des gelernten Imkers und späteren Postboten nicht immer so ruhig, wie jetzt seine Pensionszeit. Fahrräder für die Zustellung gab es nicht. Die Route von Ziersdorf über Dippersdorf, Rohrbach, Kiblitz, Fahndorf und Hollenstein ging er zu Fuß. Zwei schwere Schicksalsschläge, den Unfalltod des sechzehnjährigen Sohnes und später die jahrelange Krankheit und den Tod seiner Gattin, musste er verdauen und hat trotzdem nicht verzweifelt.Seit Jahren wird er bestens von den rumänischen Pflegerinnen betreut und besucht regelmäßig das Kaffeehaus. Er verriet im Interview mit den Bezirksblättern wenige Tage vor seinem Geburtstag sogar sein Geheimrezept für sein Alter und seine Gesundheit: "Bewegung, Bewegung, Bewegung!"

Einzigartiges Tagebuch

Bekannt wurde Josef Mann durch seine minutiösen Aufzeichnungen als Kriegsteilnehmer.Prägend für ihn war nämlich die Zeit als Soldat, die er nicht vergessen kann. Über fünf Jahre war er im

Zweiten Weltkrieg eingerückt. Im Feldzug gegen Russland ab dem ersten Tag als Funker und Fernsprechleitungsbauer bis knapp vor Moskau dabei, hat er dort trotz Erkrankungen mit dem Wolhynischen Fieber 1942 und 1943 den damals noch meist tödlich verlaufenden Flecktyphus überlebt. Bis auf einen Streifschuss hat er keine Verwundungen vom Russlandfeldzug davongetragen. "Ich weiß selbst nicht, wie ich das alles ausgehalten habe. Vermutlich nur weil ich jung war. Angst hat mich damals sicher 80 Prozent der Zeit begleitet. Das ärgste war der Hunger und die Kälte bis minus 50 Grad", erzählte Mann mit seinen 100 Jahren unglaublich authentisch.

Schlacht in der Normandie

Nach Frankreich versetzt, hat er auch die Invasionsschlacht im Juni 1944 in der Normandie, die er als Artilleriebeschusshölle durch die Amerikaner erlebt hat, und auch deren Gefangenenlager überstanden. Mann hat in seiner militärischen Dienstzeit vom Einrückungstag 3. Oktober 1940 bis zur Entlassung aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft und Heimkehr am 22. Jänner 1946 täglichAufzeichnungen verfasst, nicht nur Militärisches. Der schrecklichste Tag war der 10. August 1944: "Bei einem Angriff konnten wir uns noch in einen Schuppen retten, doch plötzlich fiel mein Freund auf mich - eine Kugel hat ihn genau an der Halsschlagader getroffen - er starb. Ich hatte sehr oft Glück, bestimmt hätte ich an die 50 mal fallen können."

Buch war schnell vergriffen

Seine Notizen und Fotos sind per Feldpost unzensuriert in Ziersdorf eingelangt und wurden vom Heimkehrer Mann in ein vielbeachtetes, handgeschriebenes Buch übertragen. Von Friedrich Damköhler wurde schließlich das handgeschriebene Buch in einem gedruckten Buch mit dem Namen„Mein Kriegstagebuch“ publiziert. Buchautor Josef Mann hat mehrmals auch einen Beitrag zum Geschichtsunterricht an Hauptschulen unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ beigetragen, das und dass ihn seine Füße bald wieder ins Kaffeehaus tragen, wünscht er sich. Wir wünschen ihm viel Glück und Gesundheit und noch viele Jahre.