ZELLERNDORF (jm). Am Dreikönigstag ministrierten auch heuer wieder die Sternsinger bei der Festmesse in der Pfarrkirche. Anschließend posierten die Könige mit Kaplan Christian Farcas, den sie und die Mitfeiernden herzlich in Zellerndorf begrüßten. Kaplan Christian, der seit einem halben Jahr im Seelsorgeraum Pulkau-Zellerndorf wirkt, ist am Dreikönigstag in den Zellerndorfer Pfarrhof eingezogen. Das barocke Gebäude war in den letzten eineinhalb Jahren unbewohnt. Auch Erwin Mayer, der stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, hieß den Seelsorger herzlich willkommen.