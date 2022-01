Kreativ und künstlerisch tätig ist Bewohnerin Maria Wratny im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Hollabrunn.

Maria Wratny, seit April 2020 Bewohnerin im PBZ Hollabrunn, bastelt mit großer Freude und von Herzen gern. Kreativ und künstlerisch begabt fertigt sie mit viel Geschick und Fingerfertigkeit die schönsten Basteleien in großer Vielfalt an. Maria Wratny wollte als junges Mädchen gerne Handarbeitslehrerin werden, doch leider scheiterte dieser Wunsch an den damaligen finanziellen Mitteln.

Zu den verschiedensten Anlässen bastelt sie nun geschickt und flink, ob aus Wolle, Holz, Stoff, Papier, Perlen, … viele schöne Gegenstände.

Das Apartment der Bewohnerin erinnert, wegen der vielen aufgestellten Basteleien, ein wenig an ein Bastelgeschäft. Viele ihrer liebevoll fertigen Werke verschenkt die tüchtige Dame im Freundeskreis und an Bewunderer ihrer Kunst.

Ideen für ihre Basteleien holt sich Maria Wratny aus diversen Bastelheften oder im Austausch mit anderen BewohnerInnen und MitarbeiterInnen des Hauses.

Dieses Jahr bastelt sie für alle BewohnerInnen des PBZ Hollabrunn kleine Geburtstagselfen aus Hohlkugeln und buntem Filz. Gleich als Maria Wratny die Bastelutensilien für die Elfen von Ehrenamt- und Alltagsbegleitung Gabriele Reiser-Fichtinger erhalten hatte, machte sich die rüstige Seniorin mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht ans Werk.