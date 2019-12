Hollabrunner Unternehmer beraten und unterstützen Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule bei der Vermarktung ihrer Produktinnovationen in ihrer Junior Company.

HOLLABRUNN. Mit Jänner 2020 eröffnen drei neue Junior Companies der LFS Hollabrunn namens

Beezante, Pet selection und Magic Potion in Hollabrunn ihre Türen. Dabei bringen die Schüler der Landwirtschaftsklasse erstmals einen selbst entwickelten Honigweinfrizzante mit dezentem Himbeergeschmack auf den Markt. „Da es dieses Produkt noch nicht am Markt gibt, war nicht nur die Herstellung, sondern auch die Lebensmittelkennzeichnung eine Herausforderung für uns“, stellte die Geschäftsführerin von Beezante Hanna Dinstl fest.

Tier-Leckerlis

Die Schüler der Kleintierhaltungsklasse bieten zwei Produktlinien unter den Firmennamen „PetSelection“ an. Zum einen werden Leckerlies in Form von „Dognuts“ in verschiedenen Geschmacksrichtungen für Tiere angeboten, zum anderen können tierische Fans und Blumenliebhaber Blumen- und Insektenschmuckstücke zum Tragen oder Dekorieren unter dem Namen „Viva Aurum“ erwerben.

Wildkräuterprodukte

Wildkräuterprodukte in umweltgerechter Verpackung bieten die Schüler der Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement unter der Marke „Magic Potion“ an. Unterstützt werden sie dabei von Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger.

Umweltschonende Verpackungen

Alle drei Firmen haben eines gleich: eine umweltschonende Verpackung durch Verwendung von Honigtüchern oder wiederverwendbaren Behältnissen.

Walter Pamperl von der Raiffeisenbank Hollabrunn wünschte den Schülern viel Erfolg und hob das jugendliche Engagement hervor: “Die professionellen Verkaufsstände und die fachgerechten Verkaufsgespräche zeigen deutlich, dass der Leitsatz „Lernen für das Leben“ in diesem Schulprojekt optimal verwirklicht wird.“

„Wir sind stolz auf unsere jungen, engagierten Unternehmensgründer, die mit vollem Elan Spitzenprodukte herstellen und professionell vermarkten üben“, freut sich der Direktor Rudolf Reisenberger.

Was ist eine Junior Company

„JUNIOR Company – Schüler gründen Unternehmen“ ist ein Projekt, das sämtliche Forderungen der Wirtschaft an die Schule fördert. Die Schüler lernen aus eigener Erfahrung und mit Sicherheitsnetz, wie man eine Firma gründet, das passende, unverwechselbare Produkt für einen definierten Markt mit festgelegten Qualitätsstandards produziert und vermarktet. Die Schüler werden dabei mit allen Herausforderungen und Hürden konfrontiert, die bei einer Firmengründung auftreten können. Sie müssen ein absatzfähiges Produkt kreieren und verkaufen, ein Konto bei einer Bank eröffnen, Anteilsscheine zur Kapitalbeschaffung verkaufen, bilanzieren, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abliefern, und vieles mehr. Die Lehrer stehen dabei nicht als Lehrpersonen, sondern als Coachs zur Verfügung und beraten, sodass das Projekt in großen Schritten erfolgreich vorangehen kann.