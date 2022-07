In der noch jungen Vereinsgeschichte schafften die Sqasher den Meistertitel

HOLLABRUNN. Die Finalspiele der Squashmeisterschaft Landesliga Ost 2021/2022 wurden in Wr. Neudorf abgehalten, wo jeweils die ersten vier Mannschaften des Grunddurchganges spielberechtigt waren. In der 3. Division war auch Hollabrunn I vertreten, die den Grunddurchgang mit 13 Siegen und nur 1 Niederlage für sich entscheiden konnten.

Im Halbfinale besiegten die Spieler des Hollabrunner Squashvereins die Vienna Squash Knights II souverän mit 4:0.

Umkämpftes Finale

Das anschließende Finale gegen Wiener Sportklub II war hart umkämpft. Schließlich setzte sich Hollabrunn I mit dem besseren Unentschieden 2:2 (Sätze 10:8) durch und konnte den ersten Meistertitel in der noch jungen Vereinsgeschichte und somit den Aufstieg in die 2. Division fixieren.

Obmann Alfred Widhalm freute sich mit seinen Mannschaftskollegen Stefan Brauneis, Gerald Reiterer und Roman Ernst über den Erfolg.

Das Ziel für die Saison 2022/2023 ist der Klassenerhalt, so der Kapitän und Führungsspieler Stefan Brauneis.