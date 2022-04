Nach dem großen Interesse zur Teilnahme an den zwei Photovoltaik-Bürgerbeteiligungen in den Vorjahren, möchte die Stadtgemeinde Hollabrunn wieder die Chance bieten, in den Klimaschutz zu investieren. Sichern Sie sich Ihre Solar² Bausteine am Freitag, den 22. April von 14-16 Uhr beim Rathaus während des Hollabrunner Wochenmarkts.

HOLLABRUNN. Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen Stadtgemeinde, Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ und Raiffeisenbank Hollabrunn ist die Aktivierung der Bürger, die sich an den Photovoltaik-Anlagen beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bürgermeisster Alfred Babinsky und Stadtrat Josef Keck, sind vom Erfolg des dritten PV-Bürgerbeteiligungsprojekts überzeugt: „Klimaschutz bewegt unsere Region seit jeher. Diesen Vorsprung möchten wir mit dem Sonnenkraftwerk Solar² Hollabrunn 3 weiter ausbauen, bei dem wir erneut gemeinsam mit den Bürgern PV-Anlagen auf weiteren gemeindeeigenen Dächern errichten.“ Regina Engelbrecht, Regionsleiterin der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unterstreicht die Bemühungen: „Durch ein Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekt können Bewohner den Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen unterstützen und damit zur Erreichung der Gemeinde-Klimaziele beitragen, die bei einer PV-Leistung von 1 kWp pro Einwohner liegen.“

Neun PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden

Geplant sind neun neue PV Anlagen auf den Dorfhäusern in Aspersdorf, Breitenwaida, Kleedorf, Dietersdorf und Suttenbrunn, sowie auf den Feuerwehrhäusern in Breitenwaida, Puch, Sonnberg und Groß. Insgesamt werden an die 350 PV-Paneele installiert, die eine Strommenge für etwa 26 Haushalte produzieren. Damit schafft man die Reduktion von 57.800 Kilogramm CO2 jährlich.

2,5 Prozent garantiert

Bürger der Stadtgemeinde und ihrer Katastralgemeinden können sich ab 800 Euro für zwei Sonnenbausteine aufwärts bis maximal zehn Bausteine für 4.000 Euro am Projekt beteiligen. „Mittels Sparbuchmodell zur Finanzierung der gemeindeeigenen PV-Anlagen sind wir als Raiffeisenbank Hollabrunn sehr gerne der regionale Partner dieses nachhaltigen Projekts“, so Bankdirektor Walter Pamperl.

22. April

Reservierung der Solar² Bausteine am 22. April beim Hollabrunner Wochenmarkt

Die Reservierung der „Solar²“ Bausteine wird exklusiv am Freitag, den 22. April 2022 von 14 bis 16 Uhr beim Hollabrunner Wochenmarkt am Hauptplatz möglich sein (Hauptplatz, 2020 Hollabrunn). Weitere Infos unter: www.sonnenkraftwerk-hollabrunn.at