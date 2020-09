Reinhold Griebler legte aus gesundheitlichen Gründen seine Funktion als Geschäftsführer der Retzer Land Regionalvermarktung zurück.

RETZ. Bei der am 27. 8. stattgefundenen Generalversammlung hat der Vorstand einstimmig beschlossen, ihm in Dank und Anerkennung für besondere Verdienste um die Region Retzer Land und um den Aufbau und die Weiterentwicklung des Tourismus die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Griebler organisierte bereits Mitte der 1990er-Jahre als Nachfolger von Obmann Mrvka den „Verein zur Förderung der Wirtschaft und des Fremdenverkehrs“ um und setzte durch den Tourismusverein in Retz wichtige Impulse.

Mit vollem Einsatz gekämpft

Der umtriebige Organisator machte sich auch stets für Kooperationen mit anderen Organisationen, wie z. B. der Weinstraße und dem Weinviertel Tourismus stark. Einmal überzeugt von einer Sache, hielt er an seiner Linie prinzipientreu fest: So hat er für die Gründung des Nationalparks Thayatal mit vollem Einsatz mitgekämpft.

Für Tourismus gelebt

Als gebürtiger Südmährer lag ihm auch die Kommunikation mit touristischen Partnern in Südmähren besonders am Herzen. Bei der Gründung des Leitbetriebs „Hotel Althof“ Anfang der 90er Jahre galt Griebler als entscheidender Wegbereiter und Netzwerker. An der Errichtung der Höheren Lehranstalt für Tourismus in Retz war er ebenso maßgeblich beteiligt. Auch der Reblaus Express oder das Schrattenthaler Winzerprogramm „Rent a Rebstock“ sind Erfolgsstorys, die durch sein Engagement groß geworden sind.

Steigende Besucherzahlen

Die Windmühle verdankt ihre Inbetriebnahme im Jahre 2010 dem ehemaligen Hauptschuldirektor und Stadtrat genauso wie der Retzer Erlebniskeller die sukzessiv steigenden Besucherzahlen. 2016 war er federführend für die Errichtung des Vino SPA im Althof Retz verantwortlich, die ein kräftiges Nächtigungsplus zur Folge hatte.

Gemeinsam sind wir stark

Grieblers Wirken war stets geprägt durch sein Motto: „Gemeinsam sind wir stark“. So war und ist es ihm ein großes Anliegen, dass die Retzer Land-Gemeinden Retz, Pulkau, Schrattenthal, Zellerndorf und Retzbach gemeinsam an einem Strang ziehen.

Interimistische Übergabe

Bis zur Klärung der Geschäftsführernachfolge wird Daniel Wöhrer, Tourismusstadtrat der Stadtgemeinde Retz, als interimistischer Geschäftsführer die Agenden von Reinhold Griebler übernehmen. Reinhold Griebler steht dem Team des Retzer Landes weiterhin als Berater ehrenamtlich zur Verfügung.