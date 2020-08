Am Mittwoch, 26. August gibts wieder Sommerkino in Göllersdorf!

"Rettet das Dorf" - der neue Film von Teresa Distelberger

("Ich will Filme machen, die Mut machen.")

im Pfarrgarten, Pfarrgasse 33, 2013 Göllersdorf

Einlass ab 20.15 - Filmbeginn 20.45

mehr zum Film & Trailer...

Danach besteht die Möglichkeit zur Diskussion...

Eintritt frei - Spenden erbeten; bei Regen teilweise überdacht

Eine Veranstaltung von "Göllersdorf For Future" unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen - Wir freuen uns auf Euer Kommen!

p.s. bereits letzten Herbst konnten wir in Göllersdorf im Beisein der Regisseurin ihren vorigen Film "Die Zukunft ist besser als ihr Ruf" sehen...

p.p.s. Schienenersatzverkehr (Bus) ab Bhf. Göllersdorf in Richtung Hollabrunn: 22.59