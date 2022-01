Unfallpatienten und deren Familien erfahren Hilfe in Breitenwaida.

RETZ (jm). Für die Verschubmitarbeiter des Bahnhofes Retz mit Betriebsrat Karl Schauer und dem Betriebsmanager Rudolf Hammerschmid ist Weihnachten ein Anlass, für karitative Zwecke zu spenden. „Wir haben uns vor drei Jahren entschlossen, regionale Einrichtungen zu unterstützen und haben daher heuer den Spendenbetrag von 3.400,- Euro dem Projekt „Ylvie“ in Breitenwaida zukommen lassen“, so Hammerschmid. 17 Bedienstete des Bahnhofs haben gesammelt und die Spende kurz vor Weihnachten den Projektbetreibern Harald und Sandra Pfeifer übergeben.

Woher der Projektname Ylvie?

Die 23-jährige Ylvie Pfeifer, Namensgeberin des Projektes, hatte vor fünf Jahren einen Autounfall, überlebte und leidet seither an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma (SHT). Ihre Eltern, Harald und Sandra, haben in der ehemaligen Leisser-Mühle in Breitenwaida ein Therapiezentrum eingerichtet, wo Personen mit einem Schädel-Hirn-Trauma für einige Wochen rund um die Uhr betreut werden. Gemeinsam mit den pflegenden Angehörigen wird hier ein Umfeld geschaffen, in dem die Patienten therapeutisch versorgt werden und die Familienmitglieder eine Auszeit von der tagtäglichen Belastung nehmen können.

„Ylvie“ will Menschen mit einem schweren SHT oder anderen schweren neurologischen Erkrankungen zumindest eine zeitweise Entlastung, neue Hoffnung und Perspektiven bieten. Die Mitarbeiter des Bahnhofes Retz wünschen der Familie Pfeifer gutes Gelingen und viel Erfolg.