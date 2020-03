Viele Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der Tourismusschule Retz genießen täglich das Mittagessen im Schulrestaurant. Für die Jugendlichen, die im Rahmen des Betriebspraktikums hunderte Essen kochen und servieren, stellt der tägliche Mittagstisch einen ziemlichen Kraftakt dar.

Klarerweise wird diese Leistung von den Gästen honoriert und gelobt, doch am Faschingsdienstag bekamen die Schüler*innen unerwartet zusätzliche Unterstützung. Mehrere Lehrer*innen der Sprachen, Wirtschaft und Allgemeinbildung und auch Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner überraschten mit ihrem Einsatz in Küche und Restaurant. Spitzenkoch und Kochlehrer Clemens Slama bewältigte das tägliche Pensum auch mit erweiterter Brigade bravourös. Die Pädagog*innen haben ihre Sache gut gemacht und werden das feine Essen in Zukunft noch mehr schätzen. „Das war eine echt coole Aktion“ waren sich die Schüler einig. Eine Aktion, die nach Wiederholung ruft.