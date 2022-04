Ein wahrer Klassiker: Spielzeug aus Holz gibt es schon immer



SCHÖNGRABERN. Spielen mit Holz kann so schön sein. Leonhard und Louisa aus Schöngrabern zeigen ihre tollen Spielzeuge aus Holz. Beide genießen in den Ferien das Spielen mit der hölzernen Kugelbahn. Holzspielzeug ist in den meisten Fällen um einiges teurer als Spielwaren aus Plastik, weil auch der Rohstoff mehr kostet, jedoch ist es qualitativ viel hochwertiger als andere Materialien.

Brio Eisenbahn

Auch die Brio Eisenbahn, welche mit viel Leidenschaft immer wieder aufgebaut wird, ist den beiden Kindern aus Schöngrabern nicht zu fad. Zusätzlich findet man in den Kinderzimmern mehrere Gegenstände wie Kästen, Schreibtisch oder das Bett, welche aus verschiedensten Hölzern gefertigt sind.