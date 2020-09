21 unterschiedliche Schulen sind Garant dafür, dass Hollabrunn einen hervorragenden Ruf als Schul- und Bildungszentrum genießt.

HOLLABRUNN. 8 Kindergärten mit Ganztagesbetreuung, 21 unterschiedliche Schulen (vom Pflichtschulbereich über eine große Anzahl diverser höherer Schulen und eine Krankenpflegeschule bis hin zur postuniversitären Ausbildung) sind Garant dafür, dass Hollabrunn heute einen hervorragenden Ruf als Schul- und Bildungszentrum genießt.Hohes Bildungsniveau ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft unserer Jugend. Neben den „klassischen“ Schulen bietet die Stadt Hollabrunn noch ein breites Spektrum an zusätzlichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an:

die „Prof. Walter Lehner“-Musikschule erfreut sich ständig steigender Schülerzahlen, an der Sprachschule Hollabrunn haben vor allem viele Jugendliche aus den Nachbarländern ihre Deutschkenntnisse vertieft und mit der Volkshochschule „Urania hollabrunn“ hat die Stadt einen kompetenten Partner im Bereich der Erwachsenenbildung.

Die über 5000 Schüler, die täglich ihr Wissen in der Stadt erweitern, stellen freilich auch spezielle Anforderungen an die Infrastruktur einer Stadt. Diesem Umstand wird Hollabrunn damit gerecht, dass es ein dichtes Angebot für junge Menschen in der Stadt bereit hält: der Bogen spannt sich von einem breit gefächerten Vereinsleben über eine Fülle an öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen bis hin zu einem maßgeschneiderten Angebot an Einkaufsmöglichkeiten oder Gastronomie.