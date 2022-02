Nach einer kurzen Winterpause öffnet die Maissauer Familien-Erlebniswelt direkt über Europasgrößtem Amethyst-Vorkommen wieder ihre Pforten. Ab 5. Februar können Klein und

Groß die Welt der Mineralien wieder entlang des aufregenden Rundgangs durch die weltgrößte

freigelegte Amethyst-Ader und das faszinierende Edelsteinhaus erkunden.

MAISSAU. Für besondershartgesottene Schatzsucher steht außerdem bereits die überdachte Goldwaschanlage bereit. Mit

jeder Menge funkelnder Eindrücke und zahlreichen Neuheiten lockt auch der Amethyst-Shop.

„Die vergangenen Wochen haben wir in der Amethyst Welt perfekt genutzt, um unsere Attraktionen

und den Amethyst-Shop auf eine von vielen Neuerungen geprägte Saison 2022 vorzubereiten.

Geöffnet ab 5. Februar

Umsogrößer ist im Team die Vorfreude, ab 5. Februar wieder Besucher begrüßen zu

dürfen“, betont Geschäftsführer Christian Riedel, der besonderes Augenmerk auf die Attraktivierung

des größten Edelsteinshops Österreichs legt: „Die Magie der Edelsteine soll sich in unserem Shop

widerspiegeln. Deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, ein noch vielseitigeres Sortiment, neue

Schmuckkollektionen und regionale Kunsthandwerkserzeugnisse bieten zu können.“

Armbänder zum Valentinstag

Zumbevorstehenden Valentinstag gibt es im Shop u.a. eigens kreierte Spezialarmbänder, die sich

ausgesprochen positiv auf die Liebe und das Vertrauen auswirken.

Besonders die jungen Gäste dürfen sich in der Saison 2022 wieder auf einen Reigen an aufregenden

Erlebnistagen und –wochen sowie eine erneuerte Rätsel-Rallye durch die Ausstellungsbereiche

freuen. Auch für die beliebten Alpaka-Wanderungen rund um das Amethyst-Areal gibt es bereits

erste fixe Termine: Am 19. und 26. März sowie am 2., 9. und 16. April kann gemeinsam mit den

flauschigen Tieren wieder die Natur erkundet werden.

Edelsteinschleifen

Ausblick: Jubiläumssonderausstellung „Glanzvolles Waldviertel“ als Saisonhighlight

Das Jahr 2022 ist für das Maissauer TOP-Ausflugsziel ein ganz spezielles: Das 2012 eröffnete

Edelsteinhaus feiert heuer seinen zehnten Geburtstag. Neben den faszinierenden Schauräumen ist

das Edelsteinhaus längst auch für seine einzigartigen Sonderausstellungen bekannt, die jeweils

außergewöhnlichen Naturphänomenen gewidmet sind. Anlässlich des Jubiläums holt die Amethyst

Welt Maissau heuer erstmals die oft unbemerkt im Boden schlummernden Edelsteinschätze des

mystischen Waldviertels vor den Vorhang. Besucher erwartet ab April eine aufregende Reise durch

die Naturlandschaften des Waldviertels mit ihren vielfältigen Fundstellen. Herausragend schöne

Quarzkristalle, Turmaline, Granate, Apatite, aber auch seltene Topas- oder Korund-Funde sind nur

einige der mineralischen Kostbarkeiten dieser Region, die in der Ausstellung hautnah erlebbar

gemacht werden. Natürlich darf auch der berühmteste Edelstein des Waldviertels nicht fehlen – der

Moos- oder Dendritenopal, der sich durch herrlich verzweigte, an Moos erinnernde Muster

auszeichnet. Außerdem eröffnet die Sonderschau „Glanzvolles Waldviertel“ exklusive Einblicke in die

kunstvolle Arbeit der Edelsteinschleifer. Einer der „Stars“ der Ausstellung ist der prachtvoll

geschliffene Bergkristall „Stern von Langau“ mit einem Gewicht von 90 Karat. Unvergessliche

Eindrücke warten auch in einem eigens gestalteten Jubiläumsschwerpunkt im dreidimensionalen

Universumraum. „Der Glanz der Mineralien und Edelsteine aus dem Waldviertler Boden wird die

Gäste der Amethyst Welt garantiert verzaubern!“, verspricht Geschäftsführer Riedel.

NÖ Waldkirchen Moosopal 4 cm

Die Sonderausstellung „Glanzvolles Waldviertel – Edelsteine aus Niederösterreichs Schatzkammer“kann ab 1. April 2022 täglich bewundert werden. Karten können bereits jetzt gebucht werden unter

Tel.: 02958/84840 oder per E-mail an office@amethystwelt.at.

TIPP: Bis zur Eröffnung können Besucher das Edelsteinhaus zum ermäßigten Tarif von nur 10 Euro

besichtigen!

Attraktionen der Amethyst Welt Maissau im Überblick

Der weltweit einzigartige Amethyst-Schaugang ist das Herzstück der Amethyst Welt. Rund 40 Meter

des Amethyst-Verlaufs wurden aufgeschlossen und ermöglichen Zugang zur größten freigelegten

Amethyst-Ader der Welt. Für Besucher ist dieses Natur-Juwel in einem architektonisch

atemberaubend gestalteten Schaugang zu bewundern.

Zweite Hauptattraktion ist das 2012 errichtete Edelsteinhaus. Die schönsten Edelsteine aus aller Welt

mit der unglaublichsten Farbenpracht und Leuchtkraft versetzen Besucher darin in Staunen.

Zahlreiche modern angelegte Schauräume geben aufschlussreiche Einblicke in die geheimnisvolle

Welt der faszinierendsten Edelsteine. Besondere Highlights stellen der „Meteoritenraum“ und vor

allem die wechselnden Sonderausstellungen dar.

Im weitläufigen Außenareal begeistert unter anderem das allseits beliebte Schatzgräberfeld, auf dem

man sich selbst auf die aufregende Suche nach Amethyst machen kann. In der wetterfesten

Goldwaschanlage haben Abenteuerlustige selbst die Wahl, ob Sie nach Katzengold, Fossilien oder

bunten Trommelsteinen suchen möchten. In jedem Fall kommt beim Hantieren mit der „Goldpfanne“

echte Goldwäscherstimmung auf!

Stern von Langau-facettiert

Amethyst-Cafe

Wer sich während eines abwechslungsreichen Tagesausflugs stärken möchte, den erwartet in derAmethyst Welt auch ein ausgedehnter Gastronomie-Bereich. Das Amethyst-Café steht für Gäste der

Amethyst Welt, aber auch alle anderen Menschen offen, die herzhafte Snacks, Kaffee und herrliche

Mehlspeisen in entspannter Atmosphäre genießen möchten. Nur an den Wochenenden 5.-6. und

12.-13. Februar lockt das Amethyst-Café übrigens mit einer außergewöhnlichen Schaumrollen-Kreation als „Special“ zum Saisonstart.

Öffnungszeiten & Kontakt

Ab 5. Februar: Samstag & Sonntag jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

Ab 1. April: täglich 10.00 – 17.00 Uhr

3712 Maissau, Horner Straße 36

Tel.: +43/2958/84 840-0

Email: office@amethystwelt.at

Web: www.amethystwelt.at

In der gesamten Amethyst Welt ist das Tragen einer FFP2 Maske Pflicht.Für den Zugang gilt 2G als Voraussetzung.