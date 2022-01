Obernalber Winzer kelterte Mitte Jänner eine Auslese mit 22° KMW.

OBERNALB (jm). Eigentlich sollte es ein Eiswein werden, doch die Temperaturen waren trotz der minus sechs Grad nicht tief genug, dass man die Trauben in gefrorenem Zustand hätte ernten und pressen können. „Wir haben uns daher entschlossen, die für den Eiswein vorgesehenen Trauben für eine Auslese zu ernten. Dafür ist keine bestimmte Temperatur vorgeschrieben, es muss nur der Zuckergehalt mindestens 21 Grad Klosterneuburger Mostwaage (KMW) erreichen“, erklärt der Obernalber Jungwinzer Mathias Pöcher.

Keine Temperaturen für Eiswein

Weil auch für die nächsten Wochen keine tieferen Temperaturen zu erwarten waren, wollte man mit der Lese nicht länger zuwarten. Wenn ein Winzer einen Teil der Trauben für eine Ernte im Winter stehen lässt, geht er ein nicht zu unterschätzendes Risiko ein. „Der Verlust durch abgefallene Trauben, Vogel- oder Wildfraß wäre zu groß geworden. Daher haben wir am Sonntagmorgen den Grünen Veltliner mit Familie und Freunden in der Obernalber Riede bei minus sechs Grad gelesen“, so Mathias Pöcher. Die Minusgrade wären für eine Auslese ja nicht erforderlich gewesen, aber die Zeit für die Winterernte war da und nach drei Stunden war die eisige Weinlese beendet. Kellereiinspektor Hermann Bracher attestierte 22 Zuckergrade und so konnten alle mit der Qualität der Auslese zufrieden sein. „Die Gärung wird drei bis vier Wochen dauern und das Endprodukt werden wir im Frühherbst verkosten“, so der Jungwinzer.