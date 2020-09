WATZELSDORF. Aufgrund der aufgetretenen Fahrbahnschäden wurde die Landesstraße B 45 zwischen Watzelsdorf und Pernersdorf auf einer Länge von rund 750 Meter modernisiert.Die Landesstraße B 45 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrs-aufkommen von rd. 1.600 Fahrzeugen am Tag belastet. Nach der Sanierung der Schadstellen und der Setzungen an den Randbereichen durch die Straßenmeisterei Retz, wurde die Fahrbahnkonstruktion mit einer 9 cm dicken Tragschicht und einer 5 cm starke Deckschicht verstärkt.

Die Bauarbeiten dauerten fünf Tage. Die Kosten belaufen sich auf rund € 190.000,-, welche zur Gänze vom Land NÖ getragen werden.