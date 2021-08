Von der Kreuzung der Landesstraße L 1065 mit der Landesstraße L1065a bis zum Kurvenbereich nächst dem Heurigen Prechtl in Zellerndorf wurden in den Jahren 2019 und 2020 durch die Straßenmeisterei Retz die Nebenflächen neugestaltet.

ZELLERNDORF. Mit der Fahrbahnerneuerung von der Kreuzung mit der Landesstraße B 45 bis zum nördlichen Ortsende von Zellerndorf sind nun die Arbeiten für die Sanierung und Neugestaltung der Landesstraße L 1065 in diesem Bereich abgeschlossen.

Arbeiten abgeschlossen

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Rund 20 % des NÖ Straßennetzes sind Ortsdurchfahrten. Die Fahrbahnsanierung an der L 1065 in Zellerndorf mit Kosten in der Höhe von rund € 125.000,- trägt wesentlich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei und stärkt unsere Wirtschaft mit Aufträgen.“